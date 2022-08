Le PSG continue de s’activer dans le sens des arrivées comme des départs afin d’améliorer son effectif. Cependant, le club de la capitale doit composer avec un élément inévitable : le temps. En effet, le marché des transferts fermera ses portes dans trois jours. Ces dernières heures devraient, entre autre, être celles de l’arrivée de Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain s’entraîne à part depuis plusieurs jours du côté de Naples afin de « préserver son transfert vers Paris » selon nos confrères du Parisien. Ces derniers avancent également une visite médicale et une signature entre mardi et mercredi. Un accord serait d’ores et déjà conclu entre les deux clubs, et Christophe Galtier en aurait été informé. En plus de l’entrejeu, la direction du club de la capitale devrait renforcer sa défense. Si depuis le début du mercato c’est le nom de Milan Skriniar qui revient avec insistance, finalement le PSG pourrait renforcer son arrière garde avec Axel Disasi dans les dernières heures du marché des transferts. En effet, l’Inter Milan s’étant montré trop gourmand pour le Slovaque de 27 ans en fin de contrat en juin prochain, les dirigeants Rouge & Bleu se tourneraient donc vers le défenseur de l’AS Monaco de 24 ans. Selon Le Parisien, si les attentes du club de la principauté ne sont pas démesurées, le natif de Gonesse (Val d’Oise) devrait donc intégrer la défense à trois du Paris Saint-Germain. Dans le cas où les monégasques se montrent également gourmands, Luis Campos activera une nouvelle piste « dans l’urgence« .

Et dans le sens des départs …

Souvent pointé du doigt en interne pour sa lenteur dans les différentes opérations, Antero Henrique se réfugie derrière le fair-play financier. Quoi qu’il en soit, le dirigeant portugais devra s’activer. Car en plus de l’entrejeu et la défense, le board parisien espère voir arriver un nouvel attaquant selon Le Parisien, afin de pouvoir doubler tous les potes. Cependant, c’est davantage du côté des départs qu’Antero Henrique est attendu, tant la priorité de cette fin de mercato est de faire disparaître le « groupe 2 » et trouver des portes de sorties à des éléments s’entraînant avec le groupe mais tout de même en instance de départ.

C’est en ce sens que Keylor Navas devrait rejoindre Naples cette semaine afin de s’y installer en tant que gardien de but numéro 1, place occupée par Gianluigi Donnarumma sous les cieux parisiens. Le cas de Leandro Paredes devrait également se décanter avant la fermeture des portes du marché des transferts. L’international argentin espère rejoindre la Juventus Turin en prêt avec option d’achat. Le Parisien évoque également la situation d’Abdou Diallo qui lui aussi s’entraîne avec le groupe, mais n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de saison. L’international sénégalais, qui souhaite donc trouver une porte de sortie et du temps de jeu, est sur les tablettes d’Aston Villa. Concernant le « groupe 2 », nos confrères du Parisien avancent la piste menant à Galatasaray pour Mauro Icardi, le retour à Everton pour Idrissa Gueye, ainsi que le point de chute que pourrait être Fulham pour Layvin Kurzawa.

Cependant, le départ pourrait ne pas se faire pour deux éléments du « groupe 2 ». En effet, Rafinha et Julian Draxler pourraient encore être des joueurs du PSG après la fermeture des portes du merato estival 2022. Le Parisien affirme que les deux milieux de terrain n’ont aucune offre sur la table. Par ailleurs, l’international allemand et l’ancien du FC Barcelone souhaiteraient une résiliation de contrat, ce qui n’est pas encore dans les esprits des décideurs parisiens.