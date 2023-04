[MAJ] PSG : L’Eintracht Francfort va rencontrer Bitshiabu

Au cours du prochain mercato d’été, le PSG devrait se montrer actif afin de renforcer son effectif. Cependant, dans le sens des départs, le club de la capitale pourrait également se distinguer. En effet, diverses sources évoquent l’intérêt de l’Eintracht Francfort pour El Chadaille Bitshiabu.

Depuis 24h, il est évoqué l’intérêt de l’Eintracht Francfort pour El Chadaille Bitshiabu. En effet, nos confrères de Foot Mercato affirment que le club de Bundesliga serait intéressé par le titi parisien et en aurait même fait sa priorité afin de palier un éventuel départ de leur défenseur en place, Evan Ndicka. A 17 ans, El Chadaille Bitshiabu a intégré le groupe professionnel cette saison et a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues dont 10 en Ligue 1 Uber Eats et une période entière en huitième de finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich. Du côté du Paris Saint-Germain, le club serait ouvert à l’idée de se séparer de son joueur contre la somme de 15 millions d’euros. Le championnat allemand se dresse comme un véritable eldorado pour les jeunes talents français depuis plusieurs saisons, et l’Eintracht Francfort pourrait en profiter.

🚨 Intérêt CONFIRMÉ de l’Eintracht Francfort pour El Chadaille Bitshiabu 🇫🇷



Le club allemand cherche des jeunes joueurs talentueux à développer 📈🇩🇪



(@CMoffiziell | @SPORT1) pic.twitter.com/cIsBzCZTSO — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 25, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Ce mardi, c’est en Allemagne que l’intérêt est confirmé. En effet, le journaliste d’outre-Rhin, Christopher Michel, affirme que l’actuel 9e de Bundesliga est bien sur le dossier El Chadaille Bitshiabu. L’Eintracht Francfort espère mener une politique de recrutement avec comme idée directrice le recrutement de jeunes joueurs talentueux, qui ont l’ambition de franchir une étape dans leur carrière.

Die #SGE hat mit Chaibi oder Bitshiabu sehr spannende und talentierte Akteure auf ihrer Liste stehen. Das wird und muss der Weg der #Eintracht bleiben: Hungrige, begabte Spieler holen, die ihren nächsten Entwicklungsschritt in Frankfurt gehen wollen. 1/ — Christopher Michel (@CMoffiziell) April 25, 2023 Twitter : @CMoffiziell

[MAJ]

Le journaliste du média allemand Sport 1 s’avance davantage sur la piste menant El Chadaille Bitshiabu à l’Eintracht Francfort. Notre confrères d’outre-Rhin affirme que le club de Bundesliga rencontrera le jeune défenseur parisien cette semaine, en confirmant la volonté du Paris Saint-Germain d’en tirer 15 millions d’euros. Les dirigeants francfortois espèrent réellement renforcer leur arrière garde avec le titi parisien de 17 ans. Le directeur sportif de l’Eintracht, Markus Krösche, entretient de bonnes relations avec le Paris Saint-Germain, tant il a déjà participé aux transferts de Christopher Nkunku et Eric Junior Dina-Ebimbe en Bundesliga.