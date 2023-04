Depuis le 1er octobre 2016, le PSG peut compter sur son Virage Auteuil animé grâce au Collectif Ultras Paris. L’association de supporters Rouge & Bleu peine tout de même à faire vibrer le Parc des Princes tout entier, et ne trouve aucune réponse dans la tribune d’en face. Cette dernière ne revit pas comme certains le souhaiteraient.

La semaine passée, quelques jours avant la rencontre disputée au Parc des Princes face au RC Lens (victoire 3-1), le Paris Saint-Germain a fait part aux différents Fan Clubs du club de la capitale d’un mail avec des consignes précises. Une initiative de la part du PSG qui n’a pas manqué de faire parler. Le message avait pour but de rappeler les règles à suivre à ces groupes de supporters à qui sont octroyés des places en Tribune Boulogne. Voici les trois consignes principales :

Vous devez vous rendre à la place indiquée sur votre billet et vous ne pouvez en aucun cas demander à d’autres supporters de vous céder leur siège. En tant que groupe, nous faisons notre maximum afin de vous permettre d’être assis ensemble en tribune. Merci de respecter ce placement.

Nous vous demandons d’être assis à votre siège. Il vous sera impossible de regarder le match debout dans la Tribune Boulogne .

. Il est formellement interdit d’apporter et d’utiliser du matériel de supporter en Tribune Boulogne (ex : drapeau).

En plus de ces trois points mis en évidence dans le mail, le Paris Saint-Germain a également expliqué à ses Fan Clubs, qu’il était important de dissocier leur présence au Parc des Princes de celles des Ultras, notamment en faisant référence aux « tenues noires » et « produits ultras ».

« Ce mail est une atteinte flagrante aux supporters«

Très rapidement, la toile s’est emparée de ce mail, qui n’a pas manqué de faire scandale dans les rangs des supporters parisiens. Parmi eux, Romain, fidèle du club de la capitale, et abonné à la Tribune Boulogne nous partage son sentiment vis-à-vis de cette communication : « Je ne suis pas étonné de voir le PSG envoyer ce mail. C’est la preuve écrite que l’on attendait. Je suis abonné à Boulogne et vois ces consignes appliquées drastiquement, sauf aux touristes asiatiques ou sud-américains … là c’est tapis rouge. C’est une preuve que le club souhaite rayer le passé« .

La Tribune Boulogne lors de PSG / OM en Coupe de France saison 2002-2003.

Pour Canal Supporters, Romain a également fait part de son ressenti concernant le contenu du mail : « Ce mail est une atteinte flagrante aux supporters. Pardonnez-moi l’expression mais c’est un nouveau ‘crachat au visage’. Dire qu’on ne doit pas venir habillé de telle manière car ça serait connoté ‘Ultra’ … le style vestimentaire ne fait pas de toi un Ultra, pas plus que de rester debout ou chanter pendant un match. Les intentions du club sont simples pour moi : virer ceux qui pourraient déranger et remettre en cause leur politique !« . A 22 ans, cet abonné de la Tribune Boulogne ne vit plus sa passion pour le PSG comme il aimerait : « Depuis PSG-Rennes (19 mars dernier, défaite 0-2) j’ai fait le choix de ne plus aller au Parc des Princes. Ce que j’ai vu durant ce match m’a trop dégoûté, je suis parti à la 55e minute. Je donne mes places à des amis ou supporters avec qui je parle sur les réseaux. […] Maintenant je vais voir le PSG seulement en déplacement … ou voir des matchs d’équipes de la région (PFC, Créteil, Paris 13, Fleury …), eux ne m’interdiront pas d’être debout« .

Autre témoignage dans les rangs des supporters parisiens et abonnés à Boulogne, Hugo. Ce dernier raconte : « Je suis abonné à la Tribune Boulogne depuis 2017 et de ce que j’ai pu voir, c’est qu’au cours des précédentes saisons il y a eu clairement une évolution dans la tribune avec des groupes d’Ultras qui s’imposaient. Les places n’étaient pas nominatives et ces groupes pouvaient s’asseoir où ils le souhaitaient« . C’est en tout cas le sentiment qu’avait ce fidèle du PSG jusqu’en 2021. En faisant référence aux différents incidents qui ont eu lieu entre groupes Ultras de la Tribune Boulogne en novembre 2021 (Panam Rebirth, La Résistance Parisienne, Block Parisii et l’ancien qu’est le Kop Of Boulogne) Hugo décrit cet épisode comme un tournant : « Les places étaient à nouveau numérotées. On ressent désormais ce ‘rejet’ d’Ultras à Boulogne. Un rejet qui se traduit par l’absence de drapeaux ou tout simplement d’ultras en tribune« . Les incidents évoqués ont causé la perte des différents groupes à Boulogne : « La direction du PSG nous a sorti du Parc fin 2021 de façon injuste, sous prétexte de rumeurs et d’amalgames sans aucun fondement. Une fois de plus, la répression prime sur la prévention et le dialogue« , écrivait le groupe Block Parisii dans un communiqué publié en septembre 2022. A noter que ce groupe n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet malgré nos sollicitations, mais s’est fendu d’un communiqué cette semaine : « Une nouvelle fois, le PSG brille par son incompétence et le mépris de ses supporters. […] Votre mail envoyé aux Fan Clubs et plus largement votre traitement des supporters est une honte absolue« .

Une pétition a été lancée par des supporters du Paris Saint-Germain dans le but de « participer au retour de la Tribune Boulogne« . Cette dernière (à retrouver ici) dénonce de nombreuses mesures prises par le club qui ne conviennent pas aux fidèles de la Tribune Boulogne. Dans les colonnes de cette pétition, on retrouve également des mots forts concernant le passé de ce virage : « Certes ‘Boulogne’ porte sur son dos le poids de son histoire, ses dérapages, sa réputation d’extrême droite avec les affrontements contre ses propres supporters du virage opposé. Mais aujourd’hui, il n’est plus question de tout cela« .

« Un simple rappel des règles qui s’appliquent à tous«

Le mail envoyé aux Fan Clubs n’est qu’une composante supplémentaire à un soucis plus profond dans les relations entre le Paris Saint-Germain et ses supporters. Cependant, contacté par nos soins, le club de la capitale a réagi à cette « polémique » autour de ce fameux mail pour Canal Supporters : « La note a été envoyée aux Fan Clubs à qui nous proposons des places en Tribune Boulogne. C’est un rappel qui fait suite à des soucis (par exemple des Fan Clubs qui imposaient aux gens de se déplacer pour pouvoir eux se rassembler). Le club rappelle que Boulogne n’accueille pas de groupe Ultras. Le Paris Saint-Germain rappelle que la seule association d’Ultras reconnue par le club est le Collectif Ultras Paris situé en Tribune Auteuil« . Si en interne on confie tout de même que la formulation de ce mail n’est pas la meilleure, il est tout de même affirmé que les échanges sont réguliers entre le PSG et ses Fan Clubs, « qui, pour la grande majorité, comprennent la position du club. C’est un simple rappel des règles qui s’appliquent à tous, pas seulement en Tribune Boulogne« . Enfin, concernant le mail, ce dernier aurait trouvé sa genèse dans le comportement de certains groupes qui demandaient aux supporters présents en Tribune Boulogne de changer de place afin de pouvoir se rassembler. Reste à voir si d’autres voix s’élèveront d’ici ce dimanche au Parc des Princes pour la réception de Lorient en championnat (17h05 sur Canal +) ou si ce dossier se tassera avec le temps … .