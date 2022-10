Le PSG est loin d’en finir avec le dossier Kylian Mbappé. Un feuilleton qui agite pendant le marché des transferts, mais également en dehors de cette période. Si le numéro 7 parisien a signé un nouveau contrat le liant au club de la capitale jusqu’en 2025, cela n’empêche pas les observateurs de continuer à faire vivre le feuilleton, notamment la presse espagnole.

C’est le 2 mai dernier lors de l’ultime journée de Ligue 1 Uber Eats que Kylian Mbappé annonce dans un Parc des Princes en ébullition qu’il poursuit son aventure en Rouge & Bleu. Cinq mois plus tard, le champion du monde 2018 semble traîner son spleen, son attitude n’est pas celle d’un joueur heureux de l’environnement dans lequel il évolue, et les informations qui nous parviennent d’Espagne vont dans ce sens. En effet, selon le journal Marca, « la relation entre Kylian Mbappé et le PSG est complètement rompue« . A tel point que l’ancien de l’AS Monaco aurait d’ores et déjà demandé à quitter le Paris Saint-Germain. L’attaquant parisien se sentirait trahi par sa direction et notamment les nombreuses promesses faites au moment de la signature de son nouveau contrat, qui n’ont pas été tenues. Nos confrères espagnols de Marca qualifient ces promesses « d’irréalisables« . Dans son esprit, Kylian Mbappé souhaiterait toujours revêtir le maillot du Real Madrid, mais le club de la capitale pourrait ne pas simplifier l’opération.

Tout sauf le Real Madrid

En effet, toujours selon Marca, la direction du PSG serait ouverte à l’idée de collaborer avec son attaquant afin de lui trouver une porte de sortie, mais avec ses conditions. Et la évidente est celle de son futur club. Les décideurs parisiens ne souhaiteraient pas discuter avec le Real Madrid, écurie que veut rejoindre le numéro 7 parisien. Entre le feuilleton Mbappé, celui de la Super League et les passes d’armes entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez, les relations entre les Rouge & Bleu et les madrilènes ne sont pas des meilleures. En ce sens, le quotidien sportif espagnol avance que Liverpool serait la pise la plus évidente et la « seule option envisageable« .