On le sait, le PSG voudra se renforcer dans les prochaines semaines pour combler certains manques et serait prêt à payer le prix fort pour Rafael Leao.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain aura été très actif sur le marché des transferts avec le départ d’une vingtaine de joueurs et l’arrivée de six autres dont Fabian Ruiz, Hugo Ekitike ou encore Renato Sanches. Malgré tout, les Parisiens se rendent compte qu’il y encore pas mal de failles au sein de son effectif, que ce soit au poste d’attaquant ou encore celui de défenseur. Pour cela, Luis Campos pourrait regarder du côté de l’Italie pour renforcer l’équipe… mais ceci pourrait dépendre aussi de l’avenir d’un certain Leo Messi.

Campos peut-être moins chaud pour prolonger Messi ?

Dans son édition du jour, Tuttosport explique que le conseiller sportif ne serait plus vraiment enclin par le fait de conserver Lionel Messi la saison prochaine, lui qui est en fin de contrat en juin 2023 et aura 35 ans le même mois. Luis Campos souhaiterait rajeunir son effectif et donc miser davantage sur des joueurs plus jeunes pour continuer à bâtir sur l’avenir. Pour cela, le dirigeant portugais aurait ciblé en priorité Rafael Leao. L’international portugais, qui cartonne avec l’AC Milan, serait la priorité absolue de Luis Campos pour renforcer l’attaque Rouge & Bleu, en cas de départ de la Pulga. Le Paris Saint-Germain serait même prêt à dépenser 150M€ pour s’attacher les services de l’ancien lillois. On rappelle que le joueur était déjà visé par le PSG lors du dernier marché des transferts… mais son prix avait refroidi les ardeurs des dirigeants parisiens.

Objectif Skriniar cet hiver

Pour compenser l’absence de joueurs au poste de défenseur central, les Parisiens jetteront de nouveau leur dévolu sur Milan Skriniar. L’international slovaque, qui n’a toujours pas prolongé à l’Inter, pourrait finalement quitter la Lombardie pour ne pas partir libre l’été prochain. Le PSG serait prêt à dépenser près de 20M€ pour recruter l’actuel capitaine milanais comme le rapporte Tuttosport. Reste à voir si ce dossier arrivera, enfin, à son terme après de nombreux mois de rumeurs et tractations.