Pour le compte de la quatrième journée des phases de poules de Youth League, les titis du PSG recevaient le Benfica Lisbonne. L’entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain s’est incliné face aux Lisboètes malgré un match à rebondissements.

C’est ce mardi 11 octobre (14h00) que la catégorie U19 du PSG affrontait celle de Benfica dans le cadre de la quatrième journée de Youth League. Zoumana Camara avait aligné ses meilleurs éléments disponibles, en l’absence de Zair-Emery, Gharbi ou encore Bitshiabu, avec les titularisation entre autre de Noha Lemina ou encore Ilyes Housni. Les Rouge & Bleu démarrent à merveille cette partie grâce à un but de l’inévitable IlyesHousni, qui profite d’une belle passe en profondeur de Noah Lemina, dès la 4e minute de jeu. Mais rapidement, les Lisboètes prennent le contrôle du match et font rapidement la différence grâce à un doublé de Semedo et une réalisation de Diego Moreira, particulièrement actif sur son côté gauche. En deuxième période, les « titis parisiens » jouent mieux, mais n’arrivent pas à vraiment se montrer dangereux devant les cages du Benfica Lisbonne jusque dans les dernières minutes de la rencontre. Housni marque un magnifique doublé grâce à un super piqué (87e). Les Rouge & Bleu poussent… mais n’y arrivent pas ! Score final 2-3, première contre performance pour les jeunes du PSG, qui affronteront le Maccabi Haïfa lors de la prochaine journée.

Live

0′ Coup d’envoi entre le PSG et le Benfica Lisbonne dans cette quatrième journée de la Youth league

4′ GOOOOAAAAL D’ILYES HOUSNI !!! Belle passe de Lemina, qui lance Housni en profondeur, qui crochète le portier adverse et pousse le ballon au fond des filets ! 1-0 pour le PSG

10′ Le PSG essaye de ressortir proprement de son camp, mais fait face à un gros pressing adverse

14′ Égalisation de Benfica Lisbonne d’une belle tête de Semedo qui lobe Moquet. 1-1

15 La grosse bourde de Louis Moquet, qui loupe sa relance, et a failli profiter au Lisboète pour mener au score

18′ Très bon retour de Muntu Wa Mungu en tant que dernier défenseur et empêche Semedo de se présenter seul devant Mouquet

22′ Bel arrêt de Mouquet sur une frappe de loin de Ferreira

30′ Le coup franc de Lémina à 30 mètres ne donne rien

39′ But de Diego Moreira, en 2 temps, pour le Benfica Lisbonne. 1-2

42 Gros sauvetage devant Housni de la part de la défense lisboète ! Dommage !

44′ Pénalty pour Benfica

45′ But de Semedo qui croise bien sa frappe. 1-3

45′ C’est la mi-temps à Saint-Germain en Laye, le PSG est mené au score et ce n’est pas démérité au vu de la qualité de l’adversaire

46′ Le match reprend entre le PSG et Benfica

55′ Le PSG joue mieux dans cette seconde période… mais n’arrive pas à être véritablement dangereux

69′ Le PSG proche de réduire la marque avec un face à face manqué

87′ Et le doublé pour Housni !!!!!!! Ça fait 3-2 !!!!! On y croit !!!

90+3 Fin du match, défaite des jeunes du PSG 3-2.

La composition du PSG U19

XI : Mouquet – Lamy, El Hannach (c), Fernandez-Veliz – Zague, Kari, Bagbema, Muntu Wa Mungu – Lemina, Housni, Tchicamboud.