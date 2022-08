Live – La séance d’entraînement avant LOSC / PSG

Après un début canon en Ligue 1 Uber Eats, le PSG prépare son déplacement sur la pelouse du LOSC pour le compte de 3e journée de championnat. En effet, le club de la capitale affrontera les Dogues ce dimanche (20h45 sur Prime Video) sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy. Après les victoires face au Clermont Foot (0-5) et Montpellier (5-2), les hommes de Christophe Galtier auront à cœur de surfer sur cette bonne vague.

Et dans le cadre de la préparation de ce match, Kylian Mbappé et ses pairs travaillent au Camp des Loges. A deux jours de la rencontre dans le nord de la France, suivez les quinze premières minutes de l’entraînement des Rouge & Bleu, à partir de 10h30. Ce match sera l’occasion pour le coach Galtier de retrouver le LOSC qu’il a coaché entre 2017 et 2021, et a mené au titre de champion de France (2021). Renato Sanches, néo-parisien et désormais ancien joueur lillois (2019-2022), retrouvera lui aussi ses ex-coéquipiers et l’antre de club nordiste.

Il sera également intéressant d’observer les automatisme naissants dans le groupe, notamment entre les trois de devant qui devraient disputer leur deuxième rencontre de la saison ensemble.