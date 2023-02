C’est au pied du virage Auteuil, au sortir de la défaite du PSG face au Bayern Munich, que l’incident a eu lieu. Au moment de saluer les supporters du Collectif Ultras Paris, Sergio Ramos ne réagit pas de la meilleure des manières lorsqu’un photographe le colle de trop près.

En effet, un micro évènement se tenait aux yeux de tous : Neymar et Messi qui viennent au plus près de leurs supporters afin de les saluer. Un moment que tous les photographes ont tenu à immortaliser. En ce sens, un confrère allemand présent sur place se démène pour avoir le meilleur cliché, et colle de trop près Sergio Ramos. Le défenseur du PSG se retourne et le bouscule avec véhémence. Un geste qui n’a pas manqué de faire parler et qui a été capturé en vidéo :

😡 Sergio Ramos s’est attaqué à un photographe hier soir après PSG – Bayern 🔴🔵 ! pic.twitter.com/m4rZUzpLhq — Cerfia Foot (@CerfiaFoot) February 15, 2023

Sergio Ramos s’est excusé

Au lendemain de la rencontre et de cette bousculade, nos confrères d’RMC Sport affirment que l’Espagnol du Paris Saint-Germain s’est excusé auprès du photographe allemand. Une nouvelle confirmé par le principal intéressé lui-même : « Surprise du soir : Hier Sergio Ramos m’a contacté personnellement et s’est excusé pour son comportement. Excuses acceptées, affaire classée« , a écrit Markus Gilliar, sur son compte Instagram. Une publication relayée par Sergio Ramos.