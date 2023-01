PSG : Le point sur l’entraînement du jour à Doha

Dans le cadre de sa tournée commerciale au Qatar et en Arabie Saoudite, le PSG s’est entraîné aujourd’hui au Khalifa Stadium de Doha. Une rencontre qui précède la rencontre amicale que disputeront les Rouge & Bleu ce jeudi 19 janvier (18h sur BeIN Sports) face à une sélection des meilleurs joueurs du championnat saoudien.

Le Paris Saint-Germain est arrivé ce mercredi tôt dans la journée à Doha, et se retrouve quelques heures plus tard sur la pelouse du Khalifa Stadium afin de s’entraîner devant près de 27 000 personnes. L’occasion pour les Parisiens de dévoiler la tenu fourth pour le reste de la saison. La séance du jour s’est faite avec la quasi totalité du groupe. Marco Verratti et Nordi Mukiele sont les deux seuls joueurs qui ne répondent pas à l’appel, et sont resté à Paris, tant ils sont blessés. Cependant, le groupe peut compter sur des éléments comme Presnel Kimpembe, Nuno Mendes ou encore Renato Sanches. En marge l’entraînement du jour, la présence de Nasser Al-Khelaïfi aux côtés de Luis Campos est à noter. Le président du club de la capitale a eu l’occasion de s’entretenir avec Javier Pastore, présent également pour l’occasion. La séance a débuté avec des toros. La MNM dans le même groupe, comme une évidence, accompagnée de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, et les deux gardiens que sont Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Les titis parisiens formaient un groupe entre eux, accompagnés d’Hugo Ekitike et Alexandre Letellier. Le troisième et dernier groupe était composé du reste de l’effectif.

Image : Twitter @PSG_inside

A noter que Presnel Kimpembe n’a pas participé aux jeux avec ballon, et est apparu seulement au début de la séance, notamment à la présentation au public. Après avoir discuté avec le président Al-Khelaïfi et Javier Pastore, le numéro 3 du PSG s’est effacé de l’autre côté du terrain afin de poursuivre l’entraînement à part. Le groupe a poursuivi la séance avec une légère opposition, puis des exercices devant le but, dans le temps où Sergio Rico, Alexandre Letellier, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas avaient pris part à leur séance d’entraînement des gardiens. Lors de l’opposition 11 contre 11 sur demi terrain, Christophe Galtier était au plus proche de ses joueurs afin d’observer, de donner ses consignes ainsi que donner de la voix. Cet exercice était le dernier puisque l’entraînement aura duré au total près d’une heure.

A noter que le PSG disputera donc une rencontre amicale ce jeudi 19 janvier (18h sur BeIN Sports) face à la sélection de meilleurs joueurs du championnat saoudien, dont Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé et ses compères retrouveront la compétition dès lundi 23 janvier prochain (20h45 sur BeIN Sports) avec un déplacement au Stade Bollaert-Delelis afin d’affronter Pays de Cassel (R1) en 16e de finale de la Coupe de France.