Live : La séance d’entraînement du PSG en direct de Doha

Ce jeudi 19 janvier (18h sur BeIN Sport) le PSG disputera une rencontre amicale face à une sélection des meilleurs joueurs d’Arabie Saoudite. Bien évidemment, Cristiano Ronaldo prendra part à la rencontre avec cette sélection, et fera face au Paris Saint-Germain de Leo Messi.

Ce match amical est le point culminant de la tournée commerciale qui se tient au Moyen-Orient entre le Qatar et l’Arabie Saoudite. En effet, c’est ce mercredi (16h20 heure française) que le PSG s’entraînera devant le public qatari au Khalifa Stadium de Doha. C’est près de 27 000 fans qui devraient garnir les travées du stade. Les anciens joueurs Rouge & Bleu que sont Didier Domi et Javier Pastore seront également présents pour l’occasion. A la suite de cet entraînement, le groupe de Christophe Galtier s’envolera pour l’Arabie Saoudite afin de poursuivre sa tournée commerciale et disputer le match amical prévu à Riyadh.

Suivez l’entraînement du jour en direct de Doha :