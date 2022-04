PSG / Lens – Annoncez votre pronostic

Le PSG reçoit le RC Lens ce samedi, coup d’envoi à partir de 21h00 (Canal+ Décalé), pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Surtout, les hommes de Mauricio Pochettino auront l’occasion de glaner le dixième titre de champion de France de l’Histoire rouge et bleu en cas de match nul ou de succès face à une équipe qui pourrait se rapprocher du podium en cas d’exploit dans l’antre parisien. Pour cette partie, le technicien argentin jouit d’un groupe quasiment au complet avec les retours de Lionel Messi, Marco Verratti, Presnel Kimpembe ou Neymar Jr.

Alors, est-ce que les joueurs du PSG vont offrir un spectacle de fête à leurs supporters face au Sang et Or ? En attendant, de votre côté, vous, les CSiens, comment sentez-vous cette partie ? Livrez votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. Ce mercredi, en marge de la 33e journée, le club de la capitale s’est imposé sur le large score de 0-3 sur la pelouse du SCO d’Angers. Un score annoncé ici-même par dva, Alexandre Le Grand et Blacklagoon. Bravo à eux !