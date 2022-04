PSG / Lens : les compositions officielles

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG peut officiellement remporter le 10e titre de champion de France de son histoire. Pour cela, les Rouge & Bleu auront besoin minimum d’un match nul dès ce soir pour entrer un peu plus dans l’histoire du football français. Et pour cette rencontre capitale face au RC Lens, Mauricio Pochettino peut compter sur le retour de trois joueurs dans son onze de départ. Absents lors du déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO mercredi, Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Leo Messi sont titulaires.

Comme lors du dernier match, le coach parisien a opté pour un système à trois défenseurs. Dans les buts parisiens, Keylor Navas enchaîne une deuxième titularisation d’affilée. Il sera protégé par une défense à trois composée de Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Nuno Mendes et Achraf Hakimi occuperont les rôles de piston. Idrissa Gueye et Marco Verratti composent le double pivot du milieu de terrain. Enfin, le fameux trio Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr se chargeront de l’animation offensive parisienne. En face, Franck Haise a décidé d’aligner l’attaquant Arnaud Kalimuendo, prêté cette saison par le PSG.

Feuille de match PSG / RC Lens

34e journée de Ligue 1 – Samedi 23 avril 2022 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Amaury Delerue – VAR : Benoît Bastien