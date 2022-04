Le PSG reçoit demain soir Lens (21 heures, Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans cinq joueurs, Abdou Diallo (genou droit), Julian Draxler (menisque), Leandro Paredes (pubalgie), Mauro Icardi (lésion du quadriceps droit) et Edouard Michut (suspendu). Mais il pourra compter sur les retours de Lionel Messi, Presnel Kimpembe et Marco Verratti. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur argentin s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

De la rotation jusqu’à la fin de la saison ? (PSG TV)

« Le plus important c’est de gagner le championnat. Après, on pourra faire un peu tourner, faire rentrer des jeunes. Mais pour l’instant on fait jouer les meilleurs joueurs.«

Les propos de Keylor Navas et leur longue discussion à l’entraînement ce vendredi

« Après le match, j’avais parlé avec Keylor, il voulait parler. Je crois qu’il s’est très bien exprimé. Le plus important c’est qu’on atteigne les objectifs qu’on s’est fixés pour cette fin de saison, remporter le titre. Et après, par rapport à l’avenir, l’histoire va s’écrire avec des circonstances différentes, pour Keylor comme pour d’autres joueurs. On a parlé de ça dans l’avion au retour d’Angers de ce qu’il a dit et de ce que j’avais dit en conférence de presse, et ce matin on parlait de tout autre chose.«

Un possible 3-5-2 contre Lens ?

« Oui, c’est une option à laquelle on pense. Je suis content du rendement de l’équipe à Angers. Mais on peut aussi faire jouer Danilo dans un poste de 3e défenseur central quand on a le ballon. C’est aussi une option.«

L’avenir de Mbappé et toutes les rumeurs autour me perturbent ?

« Non en tant que coach ça ne me perturbe pas, ce genre de situation n’existe pas seulement au PSG. Ce n’est pas la première ni la dernière fois que ça se passera dans tous les clubs. De façon égoïste, je voudrais le garder, l’emmener en vacances avec moi et même chez moi (rires). On voudrait tous qu’il prolonge, c’est évident. Mais ces décisions appartiennent au club, au joueur. Mais d’abord il faut être champion. Ce n’est qu’après la saison finie qu’on pourra aborder les différents cas individuels.«

Icardi de retour sur les terrains avant la fin de la saison ?

« J’espère qu’il pourra être avec nous, la blessure semble finalement moins grave que prévu.«

La possible célébration du titre avec les supporters demain

« Les supporters sont une partie importante du club, ça a été le cas durant toute l’histoire du club. Et cela bénéficie à tout le monde ! Gagner un titre national c’est quelque chose qui a de la valeur. Il ne faut pas sous-estimer la valeur d’un championnat. Après on espère que les supporters pourront être là et fêter avec nous le titre et pourront faire une parenthèse par rapport à la situation qui existe, que les critiques soient constructives et que le club prenne les décisions. J’espère que demain ils pourront être avec nous, qu’on obtiendra le titre et qu’on pourra le fêter avec nos supporters.«

La fin de la piste Manchester United pour lui

« Toutes les rumeurs lors de ma carrière ne m’ont jamais affecté et je ne les ai pas commentés. J’ai toujours été complètement investi. Les rumeurs sont les rumeurs, elles existent tous les jours et vous n’avez pas à y faire attention. Mon engagement avec le club est total et il l’a toujours été.«

Lens

« On parle de remporter le titre mais on a beaucoup de respect pour Lens qui a beaucoup de qualité et qui est en forme. C’est une équipe athlétique, très bien organisée. On sait que demain on aura un match très difficile. On sera obligé d’être concentré, focalisé. Ce sera un match de qualité et très difficile.«