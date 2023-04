PSG / Lens – les compositions officielles

Dans moins d’une heure, le PSG reçoit Lens dans le cadre du choc de la 31e journée de Ligue 1. Pour ce match entre les deux premiers du classement, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Avec six points d’avance sur son adversaire du soir, le PSG pourrait frapper un grand coup dans la course au titre, avec potentiellement neuf points d’avance sur les Lensois en cas de succès ce soir. Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit faire sans six joueurs (Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele, Timothée Pembélé, Renato Sanches et Marco Verratti). Pour faire son onze, le coach du PSG n’a pas eu trop de mal. En défense sans surprise, Gianluigi Donnarumma est dans les buts. Il sera devancé par Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira. Pour remplacer le Petit Hibou, le coach parisien a préféré Fabian Ruiz à Warren Zaïre-Emery. L’Espagnol est accompagné par son compatriote Carlos Soler, qui enchaîne une deuxième titularisation de suite, et Vitinha. Le duo d’attaque est composé par Kylian Mbappé et Lionel Messi. Du côté de Lens, Fulgini a été préféré à Sotoca.

Feuille de match PSG / Lens

31e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Parc des Princes – Diffuseur : Canal + Foot & Canal + 360 – Arbitre :Willy Delajod – Assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbite : Mathieu Vernic – VAR : Alexandre Castro et Florent Batta.

XI du PSG : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Ruiz, Soler, Mendes – Mbappé, Messi Remplaçants : Letellier, Rico, Bernat, Zaïre-Emery, Gharbi, Housni, Bitshiabu, Ekitike.

XI de Lens : Samba – Gradit, Medina, Danso – Frankowski, Abdul Samed, Fofana (c), Machado – Fulgini, Thomasson – Openda. Remplaçants : Leca, Boura, Haïdara, Claude-Maurice, Onana, Pereira Da Costa, Poreba, Labeau Lascary, Sotoca.

