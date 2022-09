Après le match de ce dimanche face à l’OL (20h45 sur Prime Video), le PSG sera impacté comme tous les clubs par la trêve internationale. Cette dernière sera la première de la saison et on ne peut plus importante tant elle est la seule avant la Coupe du Monde. En ce sens, plusieurs joueurs Rouge & Bleu quitteront le Camp des Loges pour un peu plus d’une semaine, parmi eux, Carlos Soler et Pablo Sarabia.

Pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Nations, l’Espagne affrontera la Suisse le samedi 24 septembre à 20h45, avant d’enchaîner le mardi qui suit face au Portugal à la même heure. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur espagnol, Luis Enrique a convoqué 25 joueurs, dont deux du PSG. Présélectionné, Sergio Ramos n’effectuera pas son grand retour avec la Roja. Sur le flanc gauche de la défense, Juan Bernat n’est également pas du rassemblement, même sort pour Fabian Ruiz. En revanche, la recrue Rouge & Bleu Carlos Soler et Pablo Sarabia sont eux de la partie. L’ancien de Valence aura l’occasion de connaître ses 11e et 12e sélections. Quant au numéro 19 parisien, il devrait connaître ses 23e et 24e sélections internationales.

Retrouvez en vidéo, la liste complète ci-dessous.