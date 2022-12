PSG / Bayern – Deux options pour remplacer Neuer

Avec le retour progressif de ses Mondialistes, le PSG se prépare désormais pour sa seconde partie de saison 2022-2023 avec en ligne de mire la double confrontation face au Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Après une Coupe du monde 2022 où certains Parisiens auront brillé, le PSG retrouvera dans moins d’une semaine la compétition face au RC Strasbourg (le mercredi 28 décembre à 21h sur Canal Plus Sport 360). Et les Rouge & Bleu auront surtout en tête la double confrontation face au FC Bayern en huitièmes de finale de Ligue des champions (14 février / 8 mars). Si le club parisien espère récupérer Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Danilo Pereira avant le match aller, du côté des Bavarois, quelques joueurs cadres manqueront à l’appel à l’image de Manuel Neuer, Lucas Hernandez voire Sadio Mané. Concernant le gardien de 36 ans, il s’est fracturé la jambe au ski. Une blessure qui met donc un terme à sa saison 2022-2023.

Pas de retrouvailles entre Emiliano Martinez et Kylian Mbappé

Et pour ce choc européen face au PSG, le Bayern Munich cherche un gardien titulaire et ne compte pas donner cette responsabilité à la doublure Sven Ulreich. Ainsi, les dirigeants bavarois scruteront le marché lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses pistes sont annoncées dont celle menant au gardien des Rouge & Bleu, Keylor Navas, ou encore Emiliano Martinez. Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine, le portier d’Aston Villa est au coeur des polémiques suite à ses nombreuses provocations envers Kylian Mbappé (auteur d’un triplé et d’un tir au but réussi face à lui) ou encore ses gestes obscènes.

Mais comme le rapporte Fabrizio Romano, il n’y aura pas de retrouvailles entre l’attaquant du PSG et le portier argentin. « Le FC Bayern ne travaille pas à la signature de Dibu Emiliano Martínez malgré les rumeurs. » Ainsi, « aucune négociation n’est en cours » entre Aston Villa et le club de Bundesliga. Les champions d’Allemagne optent pour deux autres solutions : Yann Sommer, qui évolue actuellement au Borussia Mönchengladbach, ou Alexander Nübel, rapporte le spécialiste du mercato. Le dernier cité semble être la solution la plus facile. En effet, le portier allemand de 26 ans appartient déjà au Bayern Munich et est prêté cette saison à l’AS Monaco.