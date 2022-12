PSG : Luis Campos sur les tablettes d’un géant d’Europe

Le mercato hivernal 2023 s’apprête à ouvrir ses portes et le PSG est déjà cité dans plusieurs dossiers avec et parfois contre sa volonté. Aujourd’hui, en provenance d’Italie, l’information mercato pour laquelle le club de la capitale est cité concerne son conseiller du football : Luis Campos.

Le dirigeant portugais est arrivé au Paris Saint-Germain au mois de juin 2022 et incarne depuis une nouvelle direction prise dans l’histoire récente du club de la capitale. En effet, Luis Campos est à l’origine d’une politique sportive qui se veut davantage rigoureuse en comparaison avec ce que le PSG a pu connaître sous la houlette des anciens directeurs sportifs. Une rigueur instaurée dans le quotidien des Rouge & Bleu, mais aussi dans la politique de recrutement. Cependant, cette dernière pourrait prendre son envol avec celui qui en est à la tête. En effet, c’est du côté de l’Italie et plus précisément de la Juventus Turin que des mouvements pourraient avoir lieu et ainsi concerné le conseiller du football du Paris Saint-Germain qu’est Luis Campos.

Actuellement en reconstruction administrative, la Juve, par le biais de son nouveau directeur général, Maurizio Scanavino, sonde le marché afin de s’attacher les services d’un directeur sportif, poste vacant du côté du club de la Vieille Dame depuis le récent départ de Pavel Nedved. Le nom de Luis Campos est donc cité selon TuttoSport. Actuellement en poste au PSG, le dirigeant portugais apprécierait l’intérêt porté par le nouveau conseil d’administration de la Juve. Par ailleurs, les bonnes relations en Luis Campos et le coach Bianconeri, Massimiliano Allegri, pourraient donner de l’eau au moulin de cette piste. Un dossier à suivre de prêt au sein de la reconstruction de la Juventus Turin.