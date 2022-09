A l’occasion de cette trêve hivernale, nombreux sont les joueurs du PSG qui ont rejoint leur sélection nationale. C’est dans le cadre de matches de préparation ou de Ligue des Nations que les parisiens disputent des rencontres aux quatre coins du monde. Ce samedi soir, c’est au tour de Pablo Sarabia, Danilo et Nuno Mendes de faire leur apparition sur le rectangle vert avec La Roja, et le Portugal.

Pour les deux dernières journées de Ligue des Nations, l’Espagne affrontera la Suisse puis le Portugal. Pour le premier de ces matches, la nation de Pablo Sarabia accueille la sélection helvétique ce samedi 24 septembre (20h45) au Stade de La Romareda à Saragosse. L’occasion pour le numéro 19 parisien de grappiller du temps de jeu. L’attaquant n’a disputé que 252 minutes avec le PSG depuis le début de la saison. Les médias espagnols et notamment le quotidien Marca, annoncent qu’il devrait être titulaire aujourd’hui contre la Suisse et ainsi connaître sa 23e sélection avec La Roja. A noter que Pablo Sarabia devrait évoluer en tant qu’ailier droit dans un 4-3-3. Un schéma de jeu qui lui convient davantage que ce qui est mis en place par Christophe Galtier au PSG.

Il y a quelques jours pour le média transpyrénéen Onda Cero, avait fait part de sa satisfaction de lui voir octroyer autant de confiance de la part de son sélectionneur : « Je ressens beaucoup de confiance de la part de l’entraîneur (Luis Enrique ; NDLR) et j’essaie de répondre par le travail et le jeu à chaque fois que je suis ici« , avant de répondre à une question sur son temps de jeu au Paris Saint-Germain : « Je pense que c’est une très longue saison et il y aura des minutes pour tout le monde […] Toute l’équipe a besoin de rotation« .

Un Portugais sur trois titulaire

Dans ce même groupe 2 de la ligue A de Ligue des Nations, le Portugal se déplace ce samedi soir (20h45) à la Fortuna Arena de Prague afin d’y affronter la République Tchèque. Une rencontre qui concerne trois parisiens, tous dans les rangs lusitaniens. En effet, ont été convoqués par Fernando Santos, Danilo Pereira, Vitinha, et Nuno Mendes. Le premier devrait prendre la place de Pepe en défense central aux côtés de Ruben Dias, et les deux autres sur le banc, selon les informations du site Trivela. Le latéral gauche Rouge & Bleu laisserait sa place à Mario Rui, afin de souffler avec en ligne de mire le choc face à l’Espagne de Pablo Sarabia qui se jouera le 27 septembre (20h45) prochain à Braga.

XI probable de l’Espagne, selon Marca

Unai Simon – Carvajal, Eric Garcia, Pau, Jordi Alba – Gavi, Busquets, Pedri – Sarabia, Morata, Ferran.

XI probable du Portugal selon Trivela

Diogo Costa – Dalot, Ruben Dias, Danilo, Mario Rui – Neves, William, Bruno Fernandes – Bernardo Silva, C.Ronaldo, Leao.