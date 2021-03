Série d’invincibilité, Coupe de France, Di María : les chiffres avant PSG / Lille

Ce mercredi en fin d’après-midi (17h45 sur France 2 et Eurosport 2), le PSG et le LOSC s’affronteront dans le cadre des 8es de finale de Coupe de France. Et avant ce choc, le club de la capitale a livré quelques statistiques via son site internet.

Ainsi, les deux clubs vont se rencontrer pour la 94e fois. Les Parisiens possèdent un bilan favorable avec de 38 victoires, 25 nuls et 30 défaites en matches officiels. En Coupe de France, les deux équipes s’affronteront pour la troisième fois après le quart de finale en avril 2006 (2-1) et la finale en mai 2011 (0-1). Au Parc des Princes, les Rouge et Bleu restent notamment sur une série d’invincibilité de 23 matches officiels contre Lille. Face au LOSC, le club de la capitale va disputer son “241e match de Coupe de France pour un bilan de 171 victoires, 28 matches nuls et 41 défaites, soit une moyenne de 71% de victoires, un record en France”, a précisé le PSG sur son site internet. Lors des 48 derniers matches dans cette compétition, le PSG a marqué au moins un but à chaque rencontre.

Au niveau des statistiques individuelles, Ángel Di María – présent dans le groupe – pourrait disputer son 250e match avec le maillot des Rouge et Bleu. Avec 99 passes décisives, il pourrait notamment atteindre le cap des 100 et “se rapprocher du record du club détenu par Safet Susic (103, de 1982 à 1991).”