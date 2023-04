PSG / Lorient : les compositions officielles

Ce dimanche après-midi (17h05 sur Canal Plus et Canal Plus Sport 360), le PSG peut faire un nouveau pas vers son 11e titre de champion de France face au FC Lorient. Voici les compositions officielles.

Lancé dans son sprint final, le PSG est très proche de remporter son 11e titre de champion de France. Pour cela, le club parisien ne devra pas faire de faux pas sur sa pelouse face au FC Lorient. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier a décidé de changer son système de jeu en passant à un 4-4-2.

Dans les buts, Gigio Donnarumma est titulaire. Il sera protégé par une défense à quatre, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos et Juan Bernat. Nuno Mendes débute donc sur le banc. Danilo Pereira retrouve une place au milieu de terrain aux côtés de Marco Verratti, Vitinha. De son côté, Carlos Soler sera en soutien du duo Messi-Mbappé.

Feuille de match PSG / Lorient

33e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h05 – Diffuseurs : Canal Plus et Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Christophe Mouysset – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Bruno Coué et Benjamin Pages

XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Bernat – Verratti, Danilo, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé Banc : Rico, Letellier, Nuno Mendes, Bitshiabu, Ruiz, Zaïre-Emery, Gharbi, Housni, Ekitike

