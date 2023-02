PSG / LOSC – Focus sur l’état de forme des Lillois

Ce dimanche après-midi, le PSG accueille le LOSC pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Focus sur les derniers résultats du futur adversaire des Rouge et Bleu.

C’est peu dire que le PSG se trouve dans une passe compliquée au moment où sont écrites ces lignes. Alors que les hommes de Christophe Galtier n’avaient pas connu le goût de la défaite jusqu’en janvier dernier, ces derniers se sont inclinés à cinq reprises depuis que l’année 2023 s’est lancée. Pire, le club parisien reste sur trois revers de rang, à chaque fois dans une compétition différente. Mais alors qu’ils n’ont plus le choix, les Franciliens se doivent de réagir et cela commence dès ce dimanche avec la réception à 13h00 du LOSC en marge de la 24e journée de l’élite hexagonale.

Un nouveau test pour le PSG en approche

Défait par l’OM en Coupe de France, puis par l’AS Monaco en Ligue 1, puis par le Bayern Munich en Ligue des Champions, le PSG n’est pas dans sa meilleure passe. Mais si l’affaire parait mal engagée, il reste encore une chance d’inverser la tendance. Le tout sera de réagir très rapidement afin d’emmagasiner de la confiance en vue du match retour sur la pelouse du Bayern Munich le 9 mars prochain. Et pour se faire, Kylian Mbappé et ses partenaires devront remonter sur le pont le plus rapidement possible. Il faudra donc s’imposer face à une équipe très difficile à manœuvrer avec le LOSC. Difficile à manœuvrer car les joueur de Paulo Fonsecase placent comme l’une des armadas les plus compliquées à bouger. Et pour cause, depuis plusieurs semaines, les Dogues enchaînent les bons résultats. Ce qui leur a permis de se positionner aujourd’hui à la cinquième place au classement.

Car si l’idylle entre le coach portugais et l’écurie du Nord de la France a assez mal débuté, le constat est bien différent aujourd’hui. En effet, au-delà des résultats purs et durs, c’est surtout dans les intentions de jeu que Lille impressionne. Et le PSG devra se méfier car son futur adversaire gère parfaitement les transitions avec une vitesse dans le secteur offensif qui pourrait faire très mal à son arrière-garde. Sur leurs huit derniers matches, les Nordistes ne se sont inclinés qu’à une reprise. Pour le reste, c’est quatre victoires et trois matches nuls. à noter un succès prestigieux glané sur la pelouse du Stade Rennais sur le score de 1-3.

Pour ce qui est des individualités, Jonathan David sera forcément à surveiller comme le lait sur le feu. L’avant-centre canadien prouve à chaque journée qu’il est un buteur de haute volée. Avec 14 buts, il sera le danger numéro un des visiteurs. Mais s’il y avait un second joueur à citer offensivement parlant on ne peut occulter un certain Edon Zhegrova. L’ailier kosovar prend du poids depuis plusieurs matches. Sa vitesse et sa faculté à éliminer sera un facteur à ne pas négliger. Enfin, dans l’entrejeu, André Gomez, ancien joueur du Barça, est, lui aussi, au sommet de son art depuis un bon petit moment. Reste à voir comment les joueurs de Christophe Galtier aborderont cette échéance. Le tout sera, comme stipulé un peu plus haut, de retrouver de la confiance alors que la saison des Rouge et Bleu se joue en ce moment même.