Ce mardi, le PSG a connu une nouvelle désillusion en s’inclinant, devant son public, face au Bayern Munich en marge du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et avant le retour, les Munichois se sont, à leur tour, inclinés face à M’Gladbach.

Dans une période compliquée, le PSG a enchaîné un troisième revers de suite face au Bayern Munich ce mardi sur la plus petite des marges (0-1). Un résultat qu’il faudra rattraper le 9 mars prochain en terrain hostile. Ce qui ne sera nullement une mince affaire.

Le Bayern défait face à M’Gladbach

Mais en attendant, il sera intéressant de surveiller l’état de forme du Bayern Munich. En ce sens, on le sait, Sadio Mané et consort ne surnagent pas vraiment en Bundesliga lors de la saison en cours. Ce samedi après-midi, le club bavarois n’a eu d’autre choix que de concéder la défaite sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach en marge de la 21e journée du championnat d’Allemagne. Stindl pour les locaux a ouvert la marque dèès la 13e minute de jeu. Éric Maxime Choupo-Moting répondait dans la foulée (35′). Hofmann doublait la mise pour les siens (2-1, 35′). Marcus Thuram, entré en jeu quelques minutes plus tôt, creusait l’écart pour le Borussia (3-1, 84). Un but qui sonnait le glas. Pourtant, ne voulant pas lâcher le morceau, les Munichois réduisaient le score par l’intermédiaire de l’espoir tricolore Mathys Tel (3-2, 90+3). Score final : 3-2. Un résultat qui n’arrange nullement la troupe de Julian Nagelsmann qui se retrouve sur la menace du Hertha Berlin (42 unités) et le RB Leipzig (40 unités) qui comptent une rencontre de moins.