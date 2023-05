Le mercato estival se profilant de plus en plus, les rumeurs foisonnent, y compris en ce qui concerne le PSG. La presse britannique fait d’ailleurs un point sur deux dossiers chauds, ceux menant à Harry Kane et Victor Osimhen.

Luis Campos est déjà à pied d’œuvre afin de préparer au mieux la prochaine fenêtre des transferts. Et du travail, le chef de la stratégie sportive rouge et bleu en aura. Avec les nombreuses ventes à boucler, les retours de prêt, les éventuelles prolongations et les recrues à attirer, l’effectif parisien devrait évoluer et ce, à tous les niveaux. Depuis quelques heures, c’est la piste Bernardo Silva qui accapare l’espace médiatique. Et outre-Manche, deux autres dossiers chauds sont évoqués par The Guardian : Victor Osimhen et Harry Kane.

Le PSG va devoir batailler

On le sait, avec le probable départ de Lionel Messi et l’incertitude régnant autour de Neymar Jr, en plus des difficultés rencontrées cette saison, le secteur offensif sera l’un des grands chantiers de Luis Campo. Et outre le souhait de recruter un joueur créatif, capable de prendre le jeu à son compte, l’autre grosse priorité sera de dénicher un avant-centre de haut calibre. En ce sens, les noms de Victor Osimhen (Naples), Harry Kane (Tottenham) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ont été avancés par différentes sources. Concernant les deux premiers cités, le PSG devra faire avec une concurrence très rude venue de Premier League. En effet, The Guardian nous indique que Victor Osimhen se place comme le choix numéro un de Chelsea, et de son futur coach Mauricio Pochettino, pour occuper la pointe des Blues l’an prochain.

Cela fait un moment que les Londoniens n’ont pas joui d’un buteur prolifique et le but serait donc de mettre le paquet sur Victor Osimhen afin de pallier à cette anomalie. Reste que les Partenopei risquent de se montrer très durs en affaires et que Chelsea devra certainement dégraisser un maximum avant de bouger concrètement ses pions dans ce dossier. L’autre piste, celle menant à Harry Kane, ne sera pas plus simple pour le PSG. Car oui, toujours selon cette même source, l’artilleur des Three Lions serait, lui, l’absolue priorité de Manchester United. Comme énormément de gros clubs en Europe, le Bayern Munich ou le Real Madrid par exemple, les Red Devils réserveraient une belle manne financière dans le but d’attirer un buteur de renom dans leurs filets. Une concurrence XXL donc pour le PSG, comme dans le cas de Randal Kolo Muani…