Annoncée en très bonne voie il y a plusieurs semaines de cela, la prolongation de Lionel Messi au PSG aurait, depuis, pris du plomb dans l’aile. De quoi rabattre les cartes dans ce dossier ?

Est-ce que Lionel Messi paraphera un nouveau bail avec le PSG avant l’échéance de celui-ci prévue le 30 juin prochain ? Rien n’est moins sûr. Initialement chaud à cette idée, le récent champion du monde se poserait aujourd’hui sérieusement la question du bien-fondé de cette démarche. De son côté, le PSG, qui s’était déjà quasiment mis d’accord avec la Pulga, espère toujours conserver son génial gaucher, comme Luis Campos l’avait expliqué il y a peu de temps au micro de Téléfoot. Reste que ce dossier traîne en longueur et, qu’au vu des derniers résultats du PSG, beaucoup s’interrogent à leur tour sur l’utilité réelle d’une telle opération.

Ludovic Giuly veut voir Messi prolonger au PSG

Invité à s’exprimer à ce sujet dans les colonnes du Parisien, Ludovic Giuly, ancien coéquipier de Lionel Messi en terre catalane et ancien joueur du club parisien, a livré son analyse de la situation. Et pour l’actuel entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais, il faut absolument que l’Argentin reste à Paris étant donné le pédigrée du bonhomme. Néanmoins, il plaide pour une gestion plus intelligente : « On l’a beaucoup critiqué, mais quand on voit le mondial qu’il a réussi car il s’était bien préparé auparavant, cela devrait convaincre Paris de le prolonger. Je rappelle qu’on parle de Lionel Messi, le meilleur joueur du monde ! Il prouve qu’il est capable, si on le gère bien, d’apporter encore beaucoup. Quand on s’appelle le PSG, il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu’ailleurs. Il ne faudra pas non plus faire n’importe quoi avec lui et bien poser les choses. Il arrive à un âge où il doit être géré de plus en plus. »