PSG / Man City : annoncez votre pronostic

C’est le choc de cette 2e journée de Ligue des champions. Ce mardi (21h sur RMC Sport 1 et Canal Plus), le PSG et Manchester City s’affrontent au Parc des Princes. Et pour cette affiche de rêve, Mauricio Pochettino pourra compter sur les retours de Marco Verratti et Leo Messi. Après un match nul face au Club Bruges (1-1) il y a deux semaines, le club de la capitale voudra remporter cette rencontre avant une double confrontation face au RB Leipzig. Alors comment sentez-vous ce match ? Annoncez votre pronostic ici.

Samedi dernier, le PSG s’était imposé (2-0) sur sa pelouse face au Montpellier Hérault grâce à des réalisations d’Idrissa Gueye et Julian Draxler. Un résultat annoncé ici par : Pas content !, El Magnifico #FC Asado, PSGvore, Bosto75, Merlin l’emmancheur, l’aigle, sus scrofa, Baby Bejita, safet, bibifuck et fffrrreeeddd. Bravo à eux !