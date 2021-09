Ce soir à 21 heures (Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Manchester City, à l’occasion de la 2e journée de Ligue des champions. Après un match nul face au Club Bruges (1-1), les Rouge & Bleu voudront s’imposer dans ce choc face aux Citizens. À à plus d’une heure du coup d’envoi, les deux entraîneurs ont dévoilé les compositions des équipes.

Comme pressenti, Gianluigi Donnarumma sera de le but parisien et disputera son premier match dans cette compétition. Il sera protégé par une défense à quatre avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Hommes forts de ce début de saison, Idrissa Gueye et Ander Herrera sont titulaires au milieu de terrain en compagnie de Marco Verratti. Enfin, Leo Messi fait son retour dans le onze de départ et forme un trio offensif avec Kylian Mbappé et Neymar Jr.

Feuille de match PSG / Manchester City

Deuxième journée de la phase de groupes (A) de Ligue des champions – Mardi 28 septembre 2021 à 21h au Parc des Princes – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre : Del Cerro Grande (ESP) – VAR : Juan Martínez Munuera (ESP) et Christian Dingert (ALL)