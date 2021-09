Gianluigi Donnarumma sera bien titulaire ce soir

Dans son effectif, le PSG compte deux gardiens de classe internationale avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino prône l’alternance au moment de choisir qui gardera le but parisien. Il explique qu’il fait son choix avant chaque match. Depuis hier, on annonce que c’est l’Italien qui sera titulaire ce soir contre Manchester City. Après Keylor Navas contre Bruges, c’est bien l’ancien milanais qui gardera les cages Rouge & Bleu ce soir selon les informations de RMC Sport. Ce sera donc sa première apparition en Ligue des Champions.