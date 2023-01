Les dates du match contre Toulouse et du Classico dévoilées

Lors du mois de février, le PSG va avoir un calendrier infernal. Les Parisiens vont jouer plusieurs chocs en Ligue 1 mais également la manche aller des huitièmes de finale de la Champions League contre le Bayern Munich. Il y aura aussi deux matches contre Marseille. La date du Classico de Ligue 1 a été dévoilée.

Le PSG va jouer sept matches lors du mois de février. Et il y aura plusieurs chocs en Ligue 1 (Monaco, Lille, Marseille), en Coupe de France (OM) et en Ligue des Champions (Bayern Munich). Deux Classicos le même mois, ce n’est pas courant. Alors que le huitième de finale de la Coupe de France a été programmé le 8 février, celui du championnat vient d’être programmé. Et sans surprise, il se jouera en clôture de la 25e journée de Ligue 1, le dimanche 26 février à 20h45. Une rencontre qui sera diffusée sur Prime Video. Lors de la 22e journée du championnat de France, le PSG recevra le promu Toulouse le 4 février à 17 heures. Une rencontre qui sera diffusée sur Prime Video.

Programme de la 22e journée de Ligue 1

Samedi 4 février 2023 à 17h00 sur Prime Video Paris Saint-Germain – Toulouse FC



Samedi 4 février 2023 à 19h00 sur Prime Video ESTAC Troyes – Olympique Lyonnais



Samedi 4 février 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 Stade Rennais FC – LOSC Lille



Dimanche 5 février 2023 à 13h00 sur Prime Video Clermont Foot 63 – AS Monaco



Dimanche 5 février 2023 à 15h00 sur Prime Video AC Ajaccio – FC Nantes AJ Auxerre – Stade de Reims FC Lorient – Angers SCO RC Strasbourg Alsace – Montpellier Hérault SC



Dimanche 5 février 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot Stade Brestois 29 – RC Lens



Dimanche 5 février 2023 à 20h45 sur Prime Video Olympique de Marseille – OGC Nice



Programme de la 25e journée de Ligue 1

Vendredi 24 février 2023 à 21h00 sur Prime Video LOSC Lille – Stade Brestois 29



Samedi 25 février 2023 à 17h00 sur Prime Video Angers SCO – Olympique Lyonnais



Samedi 25 février 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot Montpellier Hérault SC – RC Lens



Dimanche 26 février 2023 à 13h00 sur Prime Video FC Lorient – AJ Auxerre



Dimanche 26 février 2023 à 15h00 sur Prime Video FC Nantes – Stade Rennais FC AC Ajaccio – ESTAC Troyes Clermont Foot 63 – RC Strasbourg Alsace Stade de Reims – Toulouse FC



Dimanche 26 février 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot et en co-diffusion sur Prime Video AS Monaco – OGC Nice