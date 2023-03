La nouvelle forme de contrat inaugurée par le PSG

Le PSG possède de très grands joueurs dans son effectif qui ont des salaires importants. Mais depuis peu, le club de la capitale aurait inauguré une nouvelle forme de contrat avec la prolongation de Marco Verratti en décembre dernier.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Marco Verratti avait prolongé son contrat de deux ans en toute fin d’année 2022. L’annonce de son extension de contrat jusqu’en juin 2026 avait été faite sur la pelouse du Parc des Princes en marge de la rencontre contre Strasbourg le 28 décembre (2-1). Mais selon les informations du Parisien, cette prolongation inaugure une nouvelle forme de contrat pour les joueurs Rouge & Bleu. « Une partie de son nouveau salaire est indexée sur le nombre de matches qu’il dispute dans une saison. En résumé, plus le milieu de terrain joue, plus il gagne. Moins il joue, moins il gagne. » C’est Luis Campos qui a mis en place ce système qui s’appliquera à tous les nouveaux contrats « un premier bail comme un renouvellement. » Marquinhos, qui devrait être le prochain à prolonger, et Milan Skriniar devrait avoir le même traitement assure le quotidien francilien.

Verratti a accepté sans rechigner

« Le joueur est rémunéré en fonction du nombre de matches auxquels il participe selon un pourcentage évolutif. Il n’est pas le même selon les étapes franchies, le chiffre atteint. » Le numéro 6 du PSG et sa représentante ont accepté ce principe sans rechigner même si les négociations ont été âpres, assure Le Parisien. « D’après plusieurs spécialistes du mercato que nous avons consultés, ce procédé relève d’une forme de prouesses, les footballeurs se montrant en général réticents avec cette méthode« , indique le quotidien francilien. Il y a quand même des questions sur ce nouveau mode, comme les absences en raison des blessures, qui ne sont pas la faute du joueur. « Même si ce modèle est amené à s’appliquer à tous les joueurs de l’effectif appelés à continuer ou débarquant à Paris, afin d’augmenter leur compétitivité, de les impliquer davantage dans le travail invisible (nutrition, repos, récupération), il n’est pas exclu que Luis Campos ait voulu remettre un peu d’ordre dans un club au laisser-aller permanent ces dernières années. »