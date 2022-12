Le PSG, club de Ligue 1 le plus pourvoyeur en Coupe du Monde

On entre dans la dernière semaine de la Coupe du Monde. Mardi et mercredi, place aux demi-finales avec Argentine-Croatie et France-Maroc. Les joueurs du PSG sont performants avec 12 buts. Le PSG qui est d’ailleurs le club de Ligue 1 le plus prolifique de l’histoire du Mondial.

Dans se rangs, le PSG compte quatre joueurs à avoir maqué lors de la Coupe du Monde au Qatar. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations. Il est talonné par Lionel Messi (4 buts). Les deux joueurs pourront améliorer leurs statistiques, jouant les demi-finales avec la France, contre le Maroc mercredi soir (20 heures), et l’Argentine, contre la Croatie mardi soir. Neymar, éliminé avec le Brésil, a marqué deux buts lors de ce Mondial, Carlos Soler un lors de la démonstration de l’Espagne contre le Costa Rica de Keylor Navas (7-0). Des buteurs du PSG en Coupe du Monde, assez classique dans l’histoire.

39 buts marqués par des joueurs du PSG en Coupe du Monde

Comme le rapporte la Ligue 1 sur son site internet, le PSG est le club le plus pourvoyeur de buts en Coupe du Monde du championnat de France avec 39 réalisations. Avec 12 buts marqués lors de ce Mondial 2022, il a pris une large avance sur son dauphin, l’AS Monaco et ses 26 buts en Mondial. Le podium est complété par le Stade de Reims (19 buts dont 13 de Just Fontaine lors de l’édition 1958). Marseille (11) et Bordeaux (10) ferment le Top 5.

39 buts : Paris Saint-Germain

26 buts : AS Monaco

19 buts : Stade de Reims

11 buts : Olympique de Marseille

10 buts : Girondins de Bordeaux

9 buts : LOSC, RC Lens et Stade Rennais

6 buts : FC Nantes

5 buts : AS Saint-Etienne

Ses 39 buts ont été inscrits par 18 joueurs différents. Là encore, le PSG domine le classement devant une nouvelle fois l’AS Monaco (14). Marseille (9) et les Girondins de Bordeaux (6) complètent le Top 4. Quatre clubs se partagent la cinquième place avec cinq buteurs différents en Coupe du Monde, le RC Lens, l’AJ Auxerre, le LOSC et le Stade Rennais.

18 joueurs : Paris Saint-Germain

14 joueurs : AS Monaco

9 joueurs : Olympique de Marseille

6 joueurs : Girondins de Bordeaux

5 joueurs : RC Lens, AJ Auxerre, LOSC et Stade Rennais

4 joueurs : AS Saint-Etienne, Stade de Reims et FC Nantes

3 joueurs : OGC Nice et Olympique Lyonnais

2 joueurs : Toulouse FC, Montpellier HSC