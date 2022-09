En très grande forme avec le PSG depuis le début de saison, Neymar Jr a rejoint la sélection du Brésil avec une confiance totale. S’il devrait être titulaire face au Ghana ce vendredi, le numéro 10 du PSG a connu une petite frayeur à l’entraînement ce mercredi.

Auteur du meilleur début de saison de sa carrière (11 buts et 8 passes décisives en 11 matches), Neymar Jr a regagné la sélection ce lundi au top de sa forme. Et pour préparer au mieux la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre), le Brésil affronte le Ghana (le vendredi au Havre) puis la Tunisie (mardi prochain au Parc des Princes).

Coupure au genou pour Neymar

Alors que la Seleçao brasileira se prépare pour la rencontre amicale face au Ghana, le numéro 10 du PSG, Neymar Jr, s’est fait une petite frayeur à l’entraînement ce mercredi, comme le rapporte Globo Esporte. En effet, l’attaquant de 30 ans souffre d’une coupure au genou. Une frayeur qui a nécessité quelques soins médicaux. « Après être resté un certain temps allongé sur le terrain, Neymar s’est remis de sa douleur et a repris l’activité. » De quoi remettre en cause sa participation au match amical face au Ghana dans deux jours ? Non, selon Globo Esporte. Neymar devrait pouvoir tenir sa place face aux Black Stars, si la douleur n’est pas présente. Pour cette rencontre, Tite pourrait aligner une équipe portée vers l’offensive avec cinq attaquants. De son côté, Marquinhos est pressenti pour débuter aux côtés de l’ancien Parisien, Thiago Silva.