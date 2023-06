Mercato : Le point sur les potentiels mouvements

A la veille du 10 juin, date d’ouverture du mercato en France, Le Parisien et Benjamin Quarez font le point sur les dernières rumeurs et leur véracités. Voici le résumé de ce live question/réponse et les actus chaudes autour du Paris Saint Germain.

L’information qui ressort le plus est celle sur l’avenir de Warren Zaïre Emery. Le titi parisien, ayant prouver qu’il avait l’amour du club et le talent pour rester et s’imposer dans l’équipe professionnelle, devrait rester et être un élément important du prochain effectif parisien. Le club souhaite lui donner l’occasion de jouer davantage la saison prochaine, mais le jeune de 17 ans est convoité par les grands d’Europe et Paris ne veut pas complètement fermer la porte.

Le coach en tendance

La question du futur entraîneur du PSG est sans doute celle qui fait le plus couler d’encre ces derniers jours et les questions sur le prochain technicien ont fusé. Ce qui est le plus ressorti c’est que Julian Naglesmann échange depuis quelques jours avec la direction parisienne, directement ou par l’intermédiaire de son agent, et serait la piste qui se dirige le plus vers le banc parisien. Et même si Thierry Henry ne rejoindra pas le club de la capitale, Julian Naglesmann souhaiterait un adjoint français, ayant été international. Mais aucune chance de voir Papus Camara dans ce rôle selon Benjamin Quarez, le coach des U19 restera l’entraîneur des Titis la saison prochaine, sauf offre non refusable.

Il ne faut pas oublier les autres pistes qui se poursuivent en parallèle. Pour ce qui est de la question de l’effectif et sa validation par le futur coach, quel que soit le nom, le sujet rentre en compte dans les négociations, bien évidemment. Le club souhaite que la future paire entraîneur/Luis Campos puisse collaborer dans la bonne voie à l’avenir pour améliorer l’effectif parisien et aider le PSG à atteindre ses objectifs. Le Parisien calme cependant les pistes Zidane, renvoyant à son article paru hier, et celle de José Mourinho. Benjamin Quarez révèle également qu’aucunes négociations n’a eu lieu entre les deux parties, ce malgré une bonne entente entre le Portugais et son compatriote, Luis Campos.

A voir aussi : PSG : Julian Nagelsmann, enfin l’entraîneur idoine ?

Du côté des arrivées et départs, des points ont été fait sur les transferts déjà actés : Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte peuvent être considérés comme Parisiens, il faudra cependant attendre pour leur officialisation. Le Parisien remet également le couvert pour le futur de Neymar, informant que le Brésilien n’a pas d’envie de départs, mais que la porte n’est pas fermée.

Les prochaines recrues se dessinent

Dans sa réponse à la question du futur 11 du PSG pour la saison 2023/2024, Le Parisien, au delà d’indiquer qu’il est bien trop tôt pour établir une composition probable, affirme que mise à part les derniers recrutements : Skriniar, Asensio, Ugarte, les autres postes à pourvoir sont connus. Il s’agit d’un défenseur axial gaucher, qui pourrait être Lucas Hernandez, un nouveau milieu de terrain, ainsi qu’un milieu excentré à droite sont recherchés. On peut penser aux profils d’Ilkay Gündogan (dans la liste de Luis Campos) et Bernardo Silva, mais les dossiers risquent d’être compliqués. Enfin, le PSG veut recruter un ou deux joueurs d’attaque. Les noms qui ressortent le plus sont ceux de Marcus Thuram, comme révélé il y a peu, mais aussi les noms de Victor Osimhen et d’Harry Kane. Même si pour l’un le club se confrontera au prix exorbitant de 160M d’euros imposés par le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, pour l’autre le PSG sera opposé à une concurrence rude, celles du Real Madrid et de Manchester United.