PSG / MHSC – les notes des Parisiens dans la presse

Ce vendredi, le PSG a parfaitement négocié son match face au Montpellier Hérault (3-0) et plusieurs Parisiens ont été au niveau dans cette rencontre.

Soirée parfaite pour le PSG ce vendredi soir au Parc des Princes. En ouverture de cette 11e journée de Ligue 1, le club parisien n’a pas fait de cadeau au MHSC avec un succès net (3-0) et une première place provisoire au classement. À cela s’ajoutent une équipe qui monte en puissance et aucun nouveau blessé avant le déplacement à San Siro en Ligue des champions. Et face à Montpellier, Luis Enrique a pu compter sur des joueurs qui ont répondu présents.

Lee confirme sa montée en puissance, Dembélé virevoltant

Titulaire pour la troisième fois d’affilée en Ligue 1, Lee Kang-In a apporté la créativité technique qui faisait défaut au PSG en début de saison. « Un but en pleine lucarne (10e), mais surtout toujours les bons choix quand il a eu le ballon. Le Sud-Coréen n’a pas manqué une seule de ses quarante-sept passes. Et il n’en a pas tenté que des faciles. Il va falloir être fort pour le sortir de l’équipe en ce moment car il apporte aussi beaucoup sur les coups de pied arrêtés », constate L’Equipe qui lui attribue la meilleure note du match (8/10) avec Achraf Hakimi, auteur de deux passes décisives.

De son côté, Ousmane Dembélé a certainement livré son meilleur match sous le maillot du PSG. Impliqué dans les trois buts de son équipe, avec une passe décisive bien sentie pour Warren Zaïre-Emery, le numéro 10 du PSG a été un véritable poison dans son couloir droit et sa connexion avec Achraf Hakimi grandit match après match : « Il a sans cesse cherché à dynamiser le jeu, avec ce décalage astucieux pour Hakimi sur le but de Lee ou cette passe décisive pour Zaïre-Emery. Il manque, cependant, encore d’efficacité dans le dernier geste. Par trois fois, il aurait pu ouvrir son compteur (15e, 25e, 45 + 1) », rapporte Le Parisien qui lui attribue la note de 7/10.

🚨 VICTOIRE DU PSG (3-0 – Lee 10’; WZE 56’ ; Vitinha 66’)



🥇 Paris reprend (provisoirement) la tête de la L1

✔️ 5e victoire de suite avec 3 buts marqués à chaque fois

❌ Pas de blessé avant Milan



C’est ce qu’on appelle une soirée PARFAITE ! pic.twitter.com/5OcrbrFP4k — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 3, 2023

Kolo Muani toujours en difficulté, Skriniar serein

En revanche, Randal Kolo Muani peine toujours à montrer ses qualités au poste de numéro 9. Préféré à Gonçalo Ramos, l’international français a été trop peu trouvé par ses coéquipiers : « La statistique est terrible. En 62 minutes, l’attaquant n’aura touché que 14 ballons dont 7 qu’il a perdus. C’est trop peu dans une équipe aussi dominatrice. Tout n’est pas à jeter car il aura fait quelques belles choses quand il a pu : un relais intéressant pour Dembélé (26e) et une tête sauvée sur sa ligne par un défenseur (27e) », rapporte L’Equipe qui lui donne la note de 3/10. En revanche, Milan Skriniar a assuré en défense. Souvent fébrile depuis le début de saison, l’international slovaque s’est montré rassurant . « Si l’on excepte sa relance ratée à la 5e minute, le Slovaque a livré un match vraiment consistant, se montrant conquérant dans les duels. Serein et guidé par une vraie confiance en lui », explique le quotidien francilien, qui lui donne la note de 7/10.