PSG / Nantes – Les notes des Parisiens

Dans une soirée qui restera gravée dans la mémoire de Kylian Mbappé, le PSG s’est imposé logiquement face au FC Nantes. Et les Rouge & Bleu arrivent en confiance avant le déplacement à Munich.

Pour son dernier match avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG devait faire le boulot face au FC Nantes. Et après avoir mené rapidement 2-0, les Rouge & Bleu se sont fait une frayeur en revenant aux vestiaires avec un score de parité. Mais grâce à un Kylian Mbappé passeur pour Danilo Pereira et buteur pour rentrer dans l’histoire du club, les champions de France en titre s’imposent face aux Canaris (4-2) et comptent provisoirement 11 points d’avance sur leur dauphin, l’OM.

Les notes des Parisiens : Donnarumma 3 – Danilo 7, Ramos 6.5, Marquinhos 6 – Mukiele 6, Ruiz 5, Vitinha 5.5, Zaïre-Emery 5.5, Mendes 7.5 – Messi 7.5, Mbappé 7

Le fait du match : Mbappé dans la légende

Il a attendu la fin de la rencontre pour rentrer définitivement dans l’histoire du club. Après une première période où il n’aura pas réussi à faire la différence face au bloc bas du FC Nantes, le numéro 7 du PSG a été l’un des protagonistes de la seconde période. Passeur décisif pour Danilo Pereira à l’heure de jeu, Kylian Mbappé a buté à plusieurs reprises sur Alban Lafont en fin de match avant de connaître la délivrance suite à un excellent travail de Timothée Pembélé. Un 201e but sous le maillot parisien qui lui permet de devenir l’unique meilleur buteur des Rouge & Bleu. Le PSG pourra compter sur un Kylian Mbappé en confiance maximale avant le match face au Bayern Munich.

Les Tops : Ramos et Nuno Mendes confirment leur bonne forme

Ces derniers temps, en plus de Kylian Mbappé, le PSG peut compter sur deux autres éléments en forme. Depuis quelques rencontres, Sergio Ramos montre un visage séduisant. Agressif sur le terrain, l’Espagnol semble plus à l’aise dans cette position axiale de la défense à trois. Il a également bien défendu dans certains duels face aux attaquants nantais. De son côté, Nuno Mendes a encore une fois prouvé son importance dans ce PSG. Explosif sur son côté gauche, le latéral propose toujours une solution dans son couloir et reste une menace permanente pour la défense adverse. Décisif sur les deux premiers buts parisiens, le Portugais a aussi été l’auteur d’un retour défensif important face à Ignatius Ganago (68′).

La déception parisienne : Donnarumma fébrile

Après un match de titan face à l’OM dimanche dernier, Gigio Donnarumma n’a pas envoyé le meilleur signal avant la Ligue des champions. Alors que ses partenaires maîtrisaient parfaitement la rencontre, le portier italien a très mal lu la trajectoire du centre-tir de Ludovic Blas. Une réduction de l’écart qui a redonné confiance à des Nantais inoffensifs jusqu’ici. Par la suite, le champion d’Europe 2021 a fait preuve d’une intervention fébrile sur une frappe de Mollet. Son placement sur le corner égalisateur peut également prêter à débat. En seconde période, le gardien de 24 ans a su parfaitement gérer les rares opportunités du FC Nantes.

L’inquiétude du match : Un nouveau but concédé sur coup de pied arrêté

Décidément, le PSG a du mal à garder sa cage inviolée en cette année 2023. Alors que le FC Nantes était inoffensif, les Rouge & Bleu ont encaissé deux buts, dont un sur corner. Mais une nouvelle fois, les Parisiens ont semblé perdus sur un coup de pied arrêté défensif. Et ce nouveau but encaissé montre une nouvelle fois les largesses parisiennes dans le placement, l’agressivité et le marquage. Une donnée qu’il faudra vite corriger avant le match de Ligue des champions.