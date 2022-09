Après son non-transfert vers le SSC Napoli, le gardien du PSG, Keylor Navas, a encore une porte de sortie à l’Olympiakos mais le portier de 35 ans n’est pas convaincu par cette destination, à quelques heures de la fermeture du mercato en Grèce.

Lors de ce mercato estival, le PSG a réussi à se séparer de 28 éléments (fin de contrat, vente et prêt avec ou sans option d’achat). Un grand ménagé réalisé par Antero Henrique, en charge des départs cet été chez les Rouge & Bleu. Si le club parisien ne peut plus recruter de joueurs (à l’exception d’un joker médical ou un élément libre de tout contrat), il peut encore réduire son effectif dans des championnats où le mercato d’été est toujours d’actualité. Relégué au rôle de doublure de Gigio Donnarumma, Keylor Navas était ouvert à un départ lors de cette période des transferts. Si une arrivée au SSC Napoli était d’actualité pendant de nombreuses semaines, les deux clubs ne sont jamais parvenus à un accord. Mais ces dernières heures, une rumeur en provenance de Grèce a fait son apparition.

Le PSG et l’Olympiakos ont discuté

En effet, le mercato est encore ouvert jusqu’à ce jeudi minuit en Grèce. L’occasion pour l’Olympiakos de renforcer son effectif avec des recrues de dernières minutes. Après avoir récemment annoncé l’arrivée de l’ancien Madrilène, Marcelo, le club grec est sur le point d’officialiser les recrutements de James Rodriguez et Cédric Bakambu. Pas convaincu par son duo de gardien, Ögmundur Kristinsson et Tomas Vaclik, l’Olympiakos a jeté son dévolu sur le gardien du PSG, Keylor Navas (35 ans, juin 2024) ces dernières heures. Et comme le rapporte Foot Mercato, les deux clubs « ont noué des discussions » au sujet d’une arrivée de l’international costaricien dans Le Pirée. Si la nature de l’opération n’a pas été précisée (prêt ou vente), les dirigeants parisiens ne seraient pas contre l’idée de se séparer d’un gros salaire.

Cependant, le volet financier est l’un des obstacles pour le club grec. De plus, toujours selon FM, Keylor Navas ne serait pas emballé à l’idée de rejoindre l’Olympiakos, qui « souffre d’un cruel manque d’intérêt sportif » aux yeux du triple vainqueur de la Ligue des champions. En effet, le champion de Grèce a été éliminé par le Maccabi Haïfa en tour préliminaire de l’UEFA Champions League et dispute actuellement la Ligue Europa. Reste désormais à savoir si le club du Pirée saura convaincre le joueur et le PSG dans les ultimes heures du mercato.