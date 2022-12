Trois parisiens manqueront les matches contre Strasbourg et Lens

Même si la Coupe du monde n’est pas encore terminée, le PSG a déjà repris le chemin de l’entraînement depuis plus d’une semaine. Et dès ce vendredi, le club de la capitale revient sur les terrains en affrontant le Paris FC au Camp des Loges (11h30). Le 28 décembre, le club reprendra la Ligue 1 avec une confrontation face à Strasbourg le 28 décembre. Mais d’ici là, Christophe Galtier n’aura pas tous les joueurs à sa disposition puisqu’un bon nombre a joué la Coupe du monde.

Hakimi, Messi et Mbappé absents contre Strasbourg et Lens

L’entraîneur du PSG avait évoqué 10 jours de repos pour ceux qui viennent de se faire éliminer du Mondial. Mais selon Le Parisien, ce système n’a pas vraiment été respecté. « Le club étudie au cas par cas chacune des éliminations », peut-on lire dans le journal français. Christophe Galtier et son staff prennent en compte la santé physique et mentale de chaque joueur. Pour le moment, tous les Parisiens qui ont joué la Coupe du monde n’ont pas retrouvé le chemin de l’entraînement. C’est le cas de Keylor Navas (éliminé le 1er décembre), de Carlos Soler et Pablo Sarabia (éliminés le 6 décembre). Les deux espagnols devraient bientôt être de retour. Marquinhos et Neymar ne seront pas attendus ce lundi et aucune date de retour n’a été fixée pour le moment. Mbappé, Messi et Hakimi ne devraient pas être présents contre Strasbourg (28 décembre) et Lens (1er décembre).