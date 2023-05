Ce samedi à partir de 16h00, on aura le droit à une confrontation XXL en finale de la Coupe de France féminine entre le PSG et l’Olympique Lyonnais. Et à la veille de cette échéance, Gérard Prêcheur s’est présenté en conférence de presse.

La semaine qui arrive promet d’être palpitante au sein du football féminin. On aura, en effet, le droit à deux rencontres entre les rivales parisiennes et lyonnaises. Tout d’abord ce samedi en finale de la Coupe de France, puis en D1 Arkema le dimanche suivant. Le PSG ayant trois points de retard sur l’OL, cette partie pourrait bien décider de la future championne hexagonale. Et avant ce tournant décisif, Gérard Prêcheur s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour lui de donner quelques nouvelles de Marie-Antoinette Katoto et de Kadidiatou Diani.

La sérénité comme mot d’ordre

Dans un premier temps, Gérard Prêcheur a exposé comment lui-même et ses joueuses abordaient la finale de demain : « On aborde cette finale avec beaucoup de sérénité, a-t-il indiqué dans des dires relayés par le site officiel du club. Arriver au mois de mai et être encore impliqué dans deux compétitions avec une finale de Coupe de France et une « finale » de championnat, c’est déjà bien. On peut encore reprendre la première place contre Lyon dans quinze jours et aller jouer le titre à Soyaux. Si on m’avait dit ça au début de l’année, j’aurais signé tout de suite. »

Dans un second temps, Gérard Prêcheur a donné des nouvelles des états de forme de Marie-Antoinette Katoto, sur le flanc depuis le début de l’exercice, et Kadidiatou Diani, victime d’une fracture de la clavicule. Pour ce qui est de cette dernière, sa saison est terminée, au grand damne du coach rouge et bleu. « Marie-Antoinette a débuté sa phase de réathlétisation, elle a repris la course et recommence à toucher le ballon. J’espérais que Kadi soit présente sur le banc sur les deux matches contre Lyon, malheureusement sa saison est terminée« , a-t-il exposé avant de pesté contre le sort qui a décidé de lui retirer ses deux meilleures joueuses offensives : « On a des difficultés à marquer. Mais on sait toute la difficulté qu’on a eu pour pallier l’absence sur toute une saison de Marie-Antoinette Katoto, qui est peut-être l’une des meilleures attaquantes sur la planète. Derrière ça, il y a aussi la blessure de Kadi Diani, encore une attaquante de très haut niveau… Ce n’est pas simple. Vous imaginez City sans Haaland et De Bruyne ? Ce n’est peut-être pas la même équipe, hein. Nous, c’est un peu ça. »