Il ne reste plus que dix rencontres avant que le PSG ne mette un point final à sa saison 2022-2023. Et en cette trêve internationale, Canal Supporters vous propose un petit bilan concernant certains éléments Rouge et Bleu. Aujourd’hui place à Fabian Ruiz.

Lorsqu’on regarde attentivement le dernier mercato estival du PSG et de Luis Campos, une chose frappe directement. En effet, que ce soit Nordi Mukiele, Carlos Soler, Renato Sanches ou Fabian Ruiz, tous étaient à un an de leur fin de contrat avec leur club respectif. Un état de fait très peu surprenant en réalité, Luis Campos ayant été intronisé quelques encablures avant le lancement du marché des transferts. Un marché des transferts qui s’est donc finalement mué en marché d’opportunités. Problème, sur les quatre joueurs cités précédemment, seul Nordi Mukiele a quelque peu rehaussé le niveau.

Fabian Ruiz, un joueur trop peu présent

Fabian Ruiz, recruté pour la bagatelle de 25 millions d’euros en provenance de Naples, fait donc partie de ces joueurs arrivés un peu au PSG par hasard et qui n’arrivent pas à se faire une place. Pourtant, contrairement à Renato Sanches (652 minutes disputées) ou Carlos Soler (1186 minutes disputées), le milieu de terrain ibère jouit d’un temps de jeu assez conséquent. C’est toutefois une constante : à chacune de ses sorties, ou presque : il peine très largement à afficher un niveau ne serait-ce que convenable. Dans un milieu à deux ou à trois, son impact est moindre et on se demande même souvent si son influence dans le jeu est réelle ou non. La réponse penchant tout de même vers la seconde option…

On se pose la question puisque ce qui marque avec Fabian Ruiz, c’est son manque d’initiative. Réputé pour posséder un très bon jeu long et une frappe de balle au-dessus de la moyenne du côté du Napoli, on ne peut pas vraiment dire que ces dites qualités sont visibles en terre parisienne, loin s’en faut. Comme indiqué auparavant, il est pourtant utilisé très régulièrement par Christophe Galtier avec 29 matches toutes compétitions confondues pour un total de 1713 minutes de jeu. Au niveau statistique, cela est cependant très maigre, même si ce n’est pas son rôle primaire, avec un petit but et deux offrandes. Il est, par exemple, assez loin de ses standards de l’an passé avec le Napoli où il avait tout de même inscrit 7 réalisations. Le tout est désormais de saisir si ce constat est situationnelle, peut-être que mieux entouré il afficherait un meilleur niveau, ou s’il découle d’un simple manque de qualités intrinsèques.

Le regard de SSC Napoli France sur Fabian Ruiz

Pour se faire une idée un peu plus précise du bonhomme, Canal Supporters a été à la rencontre du compte Twitter @NapoliCFrance : « Je dirais qu’il arrive pleins de promesses au SSC Napoli, avec la lourde tâche de remplacer Marek Hamsik en 8« , nous a-t-on expliqué en préambule concernant l’aventure de Fabian Ruiz en terre transalpine. « Cependant, on a vu un joueur talentueux mais très nonchalant et sans caractère, passant très souvent à côté des gros matches. Cela dit techniquement c’était fort et il mettait de beaux buts. Mais il n’avait pas cette influence au milieu. L’impression qu’il a laissé ? un joueur très surcoté hélas« .

Un joueur fort balle au pied et, à l’inverse, plus en difficulté lorsque le ton monte. Voici donc le portrait qui nous est dépeint. Et forcément, dans un environnement bien plus hostile, ces défauts se remarquent avec plus de facilité que dans un autre contexte. Car, son aspect technique décrit plus haut reste difficile à corroborer étant donné les copies rendues du principal intéressé. Et, de ce fait, l’échec qui se dessine en ce moment n’étonne nullement notre interlocuteur : « Comment un club ayant pour ambition de gagner la Ligue des Champions peut recruter un joueur qui n’a pas le niveau pour Naples« , s’étonne-t-il. « Je savais déjà que Fabian Ruiz allait flopper« , lance le suiveur du club de Série A qu’est @NapoliCFrance.

On ne fera pas forcément un constat fataliste tout de suite en ce qui concerne Fabian Ruiz au PSG, on attendra un tout petit peu pour cela. Toutefois, du côté de @NapoliCFrance, on ne donne pas cher de la peau de l’Espagnol. « Si je pense qu’il va remonter la pente ? Honnêtement non, le cadre du Napoli est largement plus sain que celui du PSG et pourtant il n’a pas eu un passage réussi chez nous. Alors au PSG où il y a plus d’exigences, je ne le vois pas réussir. Il n’a pas l’orgueil et le caractère pour. Selon moi il sera vendu par le PSG. Je pense qu’il retournera en Espagne, en tout cas, le PSG, à mon sens, ne peut pas viser plus gros avec lui dans l’effectif. »