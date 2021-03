PSG / OL (UWCL) : les compositions officielles

Aujourd’hui à 18 heures (beIN SPORTS 2, RMC Sport 1 et RMC Story), les Féminines du PSG accueillent l’Olympique Lyonnais – au Parc des Princes – dans le cadre du quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Après une dizaine de jours sans compétition suite à quelques cas de Covid-19 dans le groupe parisien, les joueuses d’Olivier Echouafni voudront réaliser un bon résultat avant la confrontation retour à Lyon le 31 mars. Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien a composé son équipe en 4-3-3. Suite à l’absence de Luana, Formiga prendra place au milieu de terrain aux côtés de Grace Geyoro et Sara Däbritz. De retour du Covid-19, Sandy Baltimore débutera sur le banc et sera remplacée par Ramona Bachmann dans le couloir gauche de l’attaque. Voici les compositions des deux formations.

XI du PSG : Endler – Lawrence, Paredes (c), Dudek, Morroni – Geyoro, Formiga, Däbritz – Diani, Katoto, Bachmann. Banc PSG : Voll, Pinguet, Simon, Cook, Nadim, Fazer, Baltimore, Bruun, Huitema, Folquet, Hurtré, Le Guilly

XI de l'OL : Bouhaddi – Carpenter, Buchanan, Renard (c), Karchaoui – Henry Kumagai – D.Cascarino, Marozsán, Majri – Parris Banc OL : Gallardo, Talaslahti, Gunnarsdóttir, Le Sommer, Macario, Cayman, Becho, Malard, Damaris

