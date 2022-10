PSG / OM : La tendance est au vert pour Leo Messi

Pour le compte de la quatrième journée des phases de poules de Ligue des Champions, le PSG a partagé les points (1-1) avec Benfica, un match auquel Leo Messi a assisté depuis les tribunes du Parc des Princes. L’Argentin est toujours incertain pour le Classique face à l’OM ce dimanche 16 octobre en clôture de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Cette semaine, le PSG va clôturer la onzième journée de Ligue 1 Uber Eats dimanche 16 octobre (20h45 sur Prime Video) avec le Classique face à l’Olympique de Marseille. Une rencontre pour laquelle Christophe Galtier devra d’ores et déjà se passer de Presnel Kimpembe, Renato Sanches, Nuno Mendes ou encore Sergio Ramos. En plus de cette liste de blessés et l’international espagnol suspendu, le technicien français pourrait devoir composer sans Lionel Messi. Touché au mollet, le numéro 30 parisien a manqué la rencontre de championnat face à Reims (0-0) et celle de Ligue des Champions face à Benfica (1-1). Avant le match retour face aux Lisboètes au Parc des Princes, le coach Rouge & Bleu s’est exprimé sur le cas de son attaquant : « Leo a senti une gêne au mollet lors du premier match de la confrontation contre le Benfica. On pensait, et lui aussi pensait pouvoir participer au match de mardi. Finalement c’est encore limite. Il y a eu très peu de délais, six jours, entre les deux matchs et c’est un mollet. Cela va beaucoup mieux, il est très confiant mais il a encore cette sensation désagréable qui fait que dans un match de cette importance-là, il a préféré s’abstenir« .

La décision prise samedi pour le match contre l’OM

Selon nos confrères d’RMC Sport, les nouvelles sont toutefois plutôt bonnes pour Leo Messi. L’international argentin, « toujours en délicatesse avec son mollet« , poursuit ses soins et va de mieux en mieux. Le média affirme que le staff du Paris Saint-Germain espère voir La Pulga fouler la pelouse du Parc des Princes. Une décision devrait être prise samedi, dans la foulée du dernier entraînement de la semaine.