PSG : Comment le clan Mbappé apaise les tensions

En match de clôture de la onzième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit l’OM pour le Classique au Parc des Princes. La rencontre qui se jouera ce dimanche (20h 45 sur Prime Video) se tiendra dans un climat particulier, pour un joueur au moins : Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien est au cœur de polémiques extra-sportives entre lui et le Paris Saint-Germain. Cependant, son clan tend vers l’apaisement.

S’il ne cesse de faire parler de lui sur les terrains depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé a toutefois une faculté à faire couler de l’encre en dehors du rectangle vert. Et cette semaine, c’est chose faite avec le fameux #PivotGang. Dans la foulée, s’en est suivi le dossier réalisé par nos confrères de Mediapart, concernant l’attaquant et le club de la capitale. Une atmosphère qui n’est pas des meilleures afin de préparer le marathon des Parisiens jusqu’à la Coupe du Monde 2022, qui commence ce soir face à l’Olympique de Marseille. Cependant, en interne et dans le clan Mbappé, on assure que le joueur n’est pas impacté par tout ce raffut médiatique, et que l’on cherche à apaiser les choses. C’est en tous cas ce qu’assure le journaliste Jacques Vendroux sur les ondes d’Europe 1 ce vendredi 14 octobre : « J’ai eu une longue conversation avec la mère de Kylian Mbappé. Je peux vous dire qu’il n’y a pas de problème majeur entre le joueur et le PSG et, au moment où je vous parle, c’est en train de se calmer et de s’atténuer. C’est parti dans tous les sens et tout le monde essaie d’apaiser cette ambiance qui règne au PSG. Elle a confirmé qu’il y a eu un petit problème et qu’il y a eu un mal-être qui a duré quelque temps et là, c’est en train de se calmer. Il n’a pas l’air perturbé par ces affaires« .

Le journaliste français a ensuite poursuivi : « Elle (Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé ; NDLR) fait également savoir qu’il n’y aura plus de déclaration à la presse d’ici la Coupe du Monde de football. La première apparition publique de Mbappé sera après la Coupe du Monde. Il se consacre actuellement aux derniers matchs avec le PSG et à 300% avec l’Equipe de France« .

Jacques Vendroux a également confié avoir eu les confidences de Julien Maynard (Responsable communication sportive et relation presse de l’équipe première du PSG) : « Il me dit, ‘je suis tous les jours avec eux, matin, midi, soir ; et je peux te dire Jacques, il y a une excellente ambiance dans l’équipe du Paris Saint-Germain« .