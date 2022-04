Le PSG a enchaîné ce soir sa troisième victoire de suite en Ligue 1 contre l’OM (2-1) lors d’un classico fade. Neymar est resté sur sa lancée de ces deux dernières rencontres avec un nouveau très beau but. Il est désormais à onze buts en championnats et reste sur six buts en trois matches. Il a également été auteur d’un joli geste en laissant tirer le penalty de la victoire à Kylian Mbappé.

Une nouvelle fois titulaire dans les buts, Gianluigi Donnarumma a de nouveau été fébrile lors de ce PSG / OM. Le gardien italien a raté deux sorties sur des corners marseillais, dont un qui a coûté l’égalisation à ses coéquipiers. Depuis le match au Santiago Bernabeu, l’ancien milanais semble moins serein que ce soit en club ou en sélection. Notre journaliste, Theodore Vives a débriefé cette importante victoire dans le classico. Une analyse à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage ! Et n’oubliez pas de vous abonner, c’est important dans notre développement !