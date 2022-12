PSG / PFC : L’Historique entre les deux clubs parisiens

Alors que la Coupe du Monde 2022 touche à sa fin, le PSG se prépare à retrouver la compétition. En ce sens, les Rouge & Bleu affronteront le Paris FC dans un derby parisien dans le cadre d’une rencontre amicale au Camp des Loges, ce vendredi en fin de matinée.

C’est à huit clos avec un coup d’envoi prévu aux alentours de 11h30 (sur PSG TV Premium) que le Paris Saint-Germain affrontera le PFC. L’occasion pour les deux écuries franciliennes de se rencontrer pour la neuvième fois dans l’histoire. S’ils seront l’un face à l’autre, les deux clubs ont une histoire commune. En effet, le Paris Saint-Germain voit le jour au début des année 1970 à la suite de la fusion entre le Paris Football Club et le Stade Sangermanois. Cependant, deux ans plus tard, la scission a lieu. Le Paris Football Club s’associe au CA Montreuil et devient le club résident du tout nouveau Parc des Princes. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain abandonne sa place en première division au profit de son voisin francilien. C’est la seule fois que le PSG quitte l’élite du football français. En 1974, les Rouge & Bleu retrouvent la première division, quand de son côté, le PFC est relégué en seconde division.

La rencontre de ce vendredi 16 décembre est la première entre le PFC et le PSG depuis le 14 juillet 2017. A l’époque, déjà au Camp des Loges et à huit clos, les deux clubs s’étaient quitté dos à dos (1-1). Ce derby parisien ne s’est disputé qu’à deux reprises en match officiel : 2-2 le 18/08/1978 & 1-1 le 17/12/1978. Les deux rencontres se sont jouées au Parc des Princes, et en première division à l’époque. En prenant en compte les rencontres amicales, le Paris Saint-Germain affrontera le Paris Football Club pour la neuvième fois dans l’histoire. Le bilan pour les Rouge & Bleu est d’une victoire, cinq nuls et deux défaites.