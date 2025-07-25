PSG – Quand Booba sort un titre en hommage à Désiré Doué

Le PSG a inspiré Booba ces dernières semaines. Après un titre hommage au club de la capitale, le rappeur, en collaboration avec Benash, a sorti un titre en hommage à Désiré Doué.

Désiré Doué a été l’une des révélations de la saison 2024-2025 du PSG. Après des débuts poussifs, l’ancien rennais s’est petit à petit imposé comme un titulaire indiscutable au sein du club de la capitale. Pour sa première année à Paris, Désiré Doué a marqué 16 buts et délivré 16 passes décisives en 61 matches toutes compétitions confondues. Des performances qui lui ont permis d’être sélectionné en équipe de France et de connaître ses premières sélections en Bleus. Booba, rappeur supporter du PSG a tenu à lui rendre hommage dans sa dernière chanson.

Un son intitulé DD

En compagnie de Benash, le rappeur a sorti le titre « DD ». Dans ce dernier, il chante notamment « J’vais pas la quitter, je vais la tromper. Elle veut son doublé, j’vais la Désiré Doué. » Un hommage en réponse à l’entrée au Parc des Princes du numéro 14 du PSG sur le morceau « Dolce Camara », issu de la collaboration entre l’artiste et de SDM ? Booba qui avait déjà sorti il y a quelques semaines, après le sacre du PSG en finale de la Ligue des champions, un son hommage au PSG, « Ici c’est Paris. »