Désiré Doué
Image : Getty Images

Golden Boy 2025 : Trois joueurs du PSG en lice ! A vos votes

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane24 juillet 2025

Après les succès collectifs du PSG en 2024 / 2025, l’heure approche pour les succès individuels. En effet, entre le Ballon d’Or et le Golden Boy, le club de la capitale devrait concerné dans les prochains mois.

Depuis 2003, le quotidien italien Tuttosport décerne le titre du meilleur jeune joueur de l’année : le Golden Boy. Une récompense qui concerne les joueurs de moins de 21 ans, évoluant en Europe. Ainsi, la journal a dévoilé la liste de 100 joueurs en lice, qui doivent être départagés par des votes en ligne, ouverts ce jeudi 24 juillet. Parmi ces 100 joueurs, cette année, trois jouent au Paris Saint-Germain : Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. Pour voter pour votre favori, rendez-vous sur le lien suivant : ici.

