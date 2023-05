En chantier depuis le départ d’Edinson Cavani, le poste de numéro neuf sera une priorité majeure du mercato du Paris Saint-Germain cet été. Les rumeurs vont bon train entre Harry Kane, Randal Kolo Muani et Victor Osimhen... Mais quel profil le PSG doit-il privilégier ?

Année après année, le PSG s’apparente à un océan de polémiques, où émergent à chaque fin de saison les rumeurs censées redonner de l’espoir aux supporters parisiens. La dernière ne date pas d’hier : le recrutement d’un véritable numéro 9, susceptible d’épauler Kilyan Mbappé, de pallier aux absences de Neymar et au départ de Lionel Messi. Si les chantiers au PSG ne manquent pas – de la défense au milieu en passant par le stade – celui du numéro 9 reste évoqué comme une priorité majeure. Un recrutement de qualité pourrait faire passer l’équipe dans une autre dimension. C’est notamment ce que réclame Kylian Mbappé depuis la saison dernière, par des messages subliminaux se plaignant de son rôle de pivot.

HARRY KANE, LE CHOIX DE LA SUPERSTAR

Les + de Kane au PSG

Rappeler combien Harry Kane est un top joueur serait presque irrespectueux, tant l’Anglais n’est plus à présenter (275 buts en 431 matchs avec Tottenham, 10e du Ballon d’Or 2017, 21e en 2022). Le capitaine de la sélection anglaise reste unanimement considéré comme l’un des meilleurs attaquants au monde. Au PSG, un transfert d’Harry Kane serait un atout de poids dans l’effectif. Son arrivée résonnerait dans le monde entier et enverrait un signal fort : le PSG est encore capable de recruter des stars. Mais Kane apporterait surtout par son talent, sa polyvalence, sa créativité et ses incroyables qualités de finisseur. D’autant qu’il a toujours montré une attitude irréprochable durant sa carrière. Leader né, il guide par l’exemple, sur et en dehors du terrain, en plus de maîtriser parfaitement sa communication, loin des caprices de certaines stars parisiennes. Enfin, à bientôt 30 ans, toujours sans trophée au compteur, Kane débarquerait avec une soif de titre considérable, sans nul doute contagieuse pour ses coéquipiers.

Les – de Kane au PSG

Malgré son talent, certaines questions subsistent et méritent d’être posées. Si Harry Kane venait à joindre le Paris Saint-Germain cet été, quid de sa compatibilité avec Kylian Mbappé ? Le natif de Bondy aime porter la balle et créer le jeu, puis finir les actions. Un rôle auquel aime prétendre Kane également. Face à cette inquiétude, le duo qu’Harry Kane a formé pendant 8 ans avec Heung-Min Son a tendance à rassurer. Mais qu’en est il de sa compatibilité avec Neymar ? Comment mettre en place le trio Kane–Mbappé–Neymar, tous trois mangeurs de ballons ? Le brésilien évolue dans la zone de l’attaquant britannique et les deux profils semblent peu complémentaires.

Harry Kane : 28 juillet 1993 (29 ans), contrat courant jusqu’en juin 2024, valeur Transfermarkt : 90M€.

OSIMHEN, L’ATTRACTION DU MOMENT

À bientôt 25 ans, Victor Osimhen est actuellement l’un des meilleurs numéros 9 de la planète. Fort dos au but, pétri de talent et excellent finisseur, le Nigérian est un mort de faim sur le terrain. Extrêmement rapide, il est capable d’évoluer sans ballon et comprend parfaitement comment se placer. Doté d’une grande intelligence et d’un caractère trempé, il est capable d’être le fer de lance d’une attaque et affiche des statistiques sensationnelles à Naples cette saison (21 buts en 26 matchs de Serie A). Il a également pour lui le fait de connaître le championnat français et Luis Campos notamment après son passage à Lille lors de la saison 2019-2020.

Les – d’Osimhen au PSG

Si Victor Osimhen semble apporter moins de garanties qu’Harry Kane, son prix risque d’être élevé malgré tout. Pisté par de nombreuses écuries majeures – telles que le Bayern ou Manchester United – la concurrence pour s’arracher le Nigérian sera rude, malgré les arguments du PSG. Enfin, ses blessures cette saison lors des moments clés ont de quoi effrayer les décideurs parisiens, tant le club a souffert de pépins à répétition des joueurs vedettes.

Victor Osimhen : 29 décembre 1998 (24 ans), contrat courant jusqu’en juin 2025, valeur Transfermarkt : 100M€.

RANDAL KOLO MUANI, LE PARI(S) ?

Les + de Kolo Muani au PSG

Jeune (24 ans), talentueux, français et surtout parisien de coeur – il est né à Bondy – Kolo Muani correspondrait parfaitement au nouveau projet du PSG, qui souhaite miser sur des joueurs français. En progression constante depuis maintenant deux ans, son arrivée satisferait grandement Kilyan Mbappé, militant pour la venue de son compère en Equipe de France. Techniquement, son profil ferait du bien à l’équipe : vif et tranchant – comme il a su le démontrer lors du carré finale de la Coupe du Monde – il est capable de jouer sans ballon et de compléter parfaitement le duo Mbappé/Neymar.

Les – de Kolo Muani au PSG

Kolo Muani serait probablement le plus gros pari parmi les options envisagées par le PSG. Le joueur de l’Eintracht Frankfort a encore tout à prouver, malgré son excellente saison en Bundesliga (13 buts et 10 passes décisives en 28 matchs) et ses bonnes prestations en Coupe du Monde. S’il n’a pas de véritable saison référence à l’inverse des deux premiers joueurs cités, son prix pourrait pourtant être similaire à celui de Osimhen ou de Harry Kane.

Randal Kolo Muani : 5 décembre 1998 (24 ans), contrat courant jusqu’en juin 2024, valeur Transfermarkt : 65M€.