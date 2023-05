L’arbitre de la rencontre entre Auxerre et le PSG désigné

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse d’Auxerre en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait permettre au club de la capitale de valider son titre de champion de France.

Le PSG a encore trois matches pour s’offrir le titre de champion de France. Il pourrait le devenir dès dimanche soir en cas de contre performance de ses poursuivants. Dans le cadre de la 36e journée, les Rouge & Bleu se déplacent au stade de l’Abbé-Deschamps pour y défier Auxerre. Le club bourguignon jouera pour son maintien, lui qui ne compte qu’un point d’avance sur le premier relégable, Nantes. Ce mardi, la Ligue 1 a dévoilé le nom de l’arbitre de cette rencontre. Il s’agit de Benoît Bastien.

Il arbitra pour la quatrième fois le PSG cette saison

L’homme en noir sera assisté par Aurélien Berthomieu et Florian Gonçalves. Benjamin Lepaysant officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bruno Coué et Arnaud Baert. Cette saison, Monsieur Bastien a déjà arbitré trois fois le PSG cette saison. Lors du match nul contre Monaco lors de la 4e journée de Ligue 1 (1-1). Il était également au sifflet lors de la victoire sur la pelouse de Lorient (1-2, 14e journée) et la défaite contre Rennes (1-0, 15 janvier). Il a aussi arbitré un match d’Auxerre, la défaite contre Nantes le 1er janvier (1-0). En 19 matches de Ligue 1 cette saison, il a distribué 77 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Il a aussi sifflé neuf penaltys.

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG se rapproche du titre