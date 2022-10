Le PSG faisait face à l’OGC Nice ce samedi soir pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Un match délicat, mais remporté par les hommes de Christophe Galtier sur le score de 2-1. Lionel Messi ouvrait la marque sur coup-franc direct lors du premier acte, avant que Kylian Mbappé ne fasse basculer la rencontre en sortie de banc à dix minutes du terme. Une partie qui n’a pas vraiment emballé Éric Rabesandratana, comme celui-ci l’a confié sur les ondes de France Bleu Paris. S’il a été enchanté de la copie rendue par la Pulga, l’ancien défenseur parisien reste, en revanche, très dubitatif en ce qui concerne Hugo Ekitike.

Messi au top, Ekitike en flop

« C’était un match un peu sans grande saveur pour le PSG. On a vu le strict minimum. Cela reste une petite victoire, mais tout de même maîtrisée en grande partie. Cela n’est toutefois pas suffisant. Je peux comprendre qu’ils préparaient le match de mercredi en Ligue des Champions contre Benfica, mais il fallait donner beaucoup plus. Il fallait essayer de tuer ce match bien plus tôt. Il a manqué beaucoup de choses dans l’engagement et dans les idées de jeu également. Le top et le flop ? Le top, ce serait forcément Lionel Messi. On a l’impression de le retrouver. Techniquement et physiquement, on a l’impression de voir le Messi du Barça par moment. On le sent bien. Il dégage quelque chose de très positif. Pour le flop, Hugo Ekitike. Le petit va devoir faire ses gammes et se faire accepter par les autres. Ce qui m’inquiète, c’est que les joueurs ne jouent pas avec lui. Il est responsable de tout cela : il n’est pas trop disponible, il bouge à contretemps, il n’est pas sur la même longueur d’ondes avec Messi et Neymar en termes de jeu. Il faut qu’il travaille. »