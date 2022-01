PSG / Reims – les compositions officielles

Le PSG reçoit ce soir le Stade de Reims en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (20h45, Prime Video). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit faire sans Alexandre Letellier, Juan Bernat, Georginio Wijnaldum et Neymar Jr, mais également Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye qui sont actuellement à la CAN. Autre absence, celle de Gianluigi Donnarumma, qui a ressenti une gêne au mollet lors du dernier entraînement des Rouge & Bleu.

L’entraîneur du PSG a donc titularisé Keylor Navas dans les buts. Le portier costaricain sera défendu par Thilo Kehrer – qui reste sur deux buts sur ses deux derniers matches, Sergio Ramos – qui connaît sa deuxième titularisation après Saint-Etienne le 28 novembre – Marquinhos et Nuno Mendes. Le milieu de terrain est lui composé de Marco Verratti, Danilo Pereira et Leandro Paredes. Enfin, Kylian Mbappé, qui était incertain, est bien titulaire au côté de Mauro Icardi et Angel Di Maria en attaque.

Feuille de match PSG / Reims

22e journée de Ligue 1 – Dimanche 23 janvier 2022 à 20h45 heures au Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video-Arbitre : Eric Wattelier – VAR : Batta et Guillard

Le XI du PSG : Navas – Kehrer, Marquinhos(c), Sergio Ramos, Nuno Mendes -Danilo Pereira, Verratti, Paredes – Di Maria, Icardi, Mbappé. Remplaçants : Franchi, Dagba, Kimpembe, Ander Herrera, Dina Ebimbe, Draxler, Michut, X.Simons, Messi.. Entraîneur : Pochettino

