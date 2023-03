PSG / Rennes – Le groupe parisien avec énormément d’absences

Ce dimanche en début de soirée (17h00), le PSG reçoit le Stade Rennais en marge de la 28e journée de Ligue 1. Voici le groupe rouge et bleu retenu par Christophe Galtier pour cette échéance.

Après quatre succès de suite en Ligue 1, le PSG va tenter la passe de cinq ce dimanche lors de la réception du Stade Rennais au Parc des Princes. De quoi permettre aux hommes de Christophe Galtier de consolider leur première place. Avant le lancement de cette journée 28, le club parisien jouit d’une jolie avance avec dix unités de plus que l’OM, son dauphin.

Et Christophe Galtier vient tout juste de dévoiler son groupe retenu en marge de ce match. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci va devoir se montrer astucieux pour composer son arrière-garde face aux Rennais. Car oui, pas moins de cinq joueurs manquent à l’appel dans ce secteur : Presnel Kimpembe, bien évidemment, mais également Sergio Ramos, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et Marquinhos. Par voie de conséquence, deux titis font leur apparition pour la première fois en Ligue 1 au sein du groupe rouge et bleu : Nehemiah Fernandez-Veliz (18 ans, défenseur central) et Hugo Lamy (19 ans, latéral droit). Lionel Messi est, lui, bien présent. Enfin, Carlos Soler, qui a ressenti une gêne musculaire, n’est pas convoqué non plus. Un groupe décimé en somme.

Le groupe du PSG pour la réception de Rennes